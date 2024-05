Els cossos dels catalans assassinats a l'Afganistan seran repatriats avui

Els cossos de les tres víctimes catalanes de l’atemptat a l’Afganistan seran repatriats avui dimecres a través de les companyies d’assegurances, segons va informar el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, després del minut de silenci a la plaça de Sant Jaume.

Tres de les persones assassinades en aquest atemptat eren catalanes; dos dones, mare i filla, i un home.L’ajuntament de Barcelona va convocar aquest minut de silenci per expressar el condol pels assassinats en un mercat de la ciutat afganesa de Bamian i també per la mort del fotògraf i guia de viatges sabadellenc a Etiòpia Toni Espadas quan col·laborava amb un canal de TV xilè.S’hi van sumar, entre altres, la Generalitat, el Parlament, la delegació del govern espanyol i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ja que les dues dones eren farmacèutiques.D’altra banda, l’estat de salut de la bilbaïna ferida greu en l’atemptat a l’Afganistan ha empitjorat, segons va informar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. Després de recordar que l’atemptat ha estat reivindicat per Daesh, Albares ha assenyalat que va tenir oportunitat de parlar amb una de les supervivents i va confirmar que es tractava d’un atac contra ells.