El Parlament es constituirà el 10 de juny, amb la presidència en l'aire

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, convocarà per al 10 de juny el ple de constitució del Parlament, esgotant d’aquesta manera el termini legal i evitant que coincideixi amb la campanya de les eleccions europees. Així ho va anunciar ahir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que va subratllar que la data s’ha elegit per interferir “el mínim possible” en els comicis europeus del 9 de juny. La sessió donarà inici a la nova legislatura del Parlament i servirà per escollir el president de la Cambra i la resta dels membres de la mesa. Tot plegat en un escenari polític incert per l’aritmètica després dels comicis catalans i la dificultat per formar majories. El PSC afirma que no contempla cedir la presidència del Parlament a un altre partit en un hipotètic pacte per garantir que Salvador Illa presideixi la Generalitat.

El presidenciable socialista va apostar ahir perquè la mesa sigui un “reflex de la pluralitat” dels resultats electorals i va defensar que el PSC l’hauria de presidir. Al seu torn, Illa no va descartar els vots del PP per ser president ni un pacte amb Junts. Sobre un hipotètic suport dels populars, va matisar que “no seria el més adequat” i que “no és la primera opció”. També va apuntar que “la sociovergència no és impossible”, però “no és el millor moment”.D’altra banda, el Consell de la República, entitat que presideix Carles Puigdemont, va demanar una “estratègia compartida” a l’independentisme per “redreçar el camí” després dels comicis.Pel seu costat, l’exconseller d’Economia Andreu-Mas Colell durant el Govern d’Artur Mas va instar ERC a donar suport a la investidura d’Illa per “fugir” d’una repetició electoral.

En un altre ordre de coses, el Govern va demanar que es faci una auditoria per esbrinar què ha ocorregut amb el vot exterior no escrutat. “Costa d’entendre que s’hagin perdut més de 3.000 vots que no s’han pogut quantificar per errors formals”, va dir Plaja, que va assegurar que es tracta d’un fet “recurrent” en cada convocatòria electoral. Per la seua banda, la Junta Electoral de Barcelona va desestimar la petició de Junts de repetir el vot exterior.