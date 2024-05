Espanya reconeixerà l'Estat palestí dimarts que ve juntament amb Irlanda i Noruega

Espanya reconeixerà l’Estat palestí dimarts vinent dia 28, i ho farà al costat d’Irlanda i Noruega. Així ho va anunciar ahir al Congrés el president espanyol, Pedro Sánchez, que va justificar la decisió per raons de “pau, justícia i coherència” i va subratllar que el reconeixement de Palestina no és “contra Israel”. Els socis d’investidura van recolzar l’anunci, encara que van afirmar que hauria d’haver arribat “molt abans”, i, mentre els països àrabs van mostrar satisfacció generalitzada, el Govern israelià va anunciar la crida a consultes de la seua ambaixadora a Madrid i va convocar al ministeri d’Exteriors l’ambaixadora espanyola a Jerusalem.

“Ha arribat l’hora de passar de les paraules a l’acció, de dir als milions de palestins innocents que pateixen que estem amb ells, que hi ha esperança”, va dir Sánchez. El president va afirmar que l’única manera de resoldre el conflicte al Pròxim Orient és “l’existència de dos estats, un d’israelià i un altre de palestí”, que convisquin en pau, encara que per a això “és necessari que les dos parts s’asseguin a negociar en igualtat de condicions”. Sánchez, que va criticar que “Netanyahu no té un projecte de pau per a Palestina”, va subratllar que “aquest reconeixement no és contra ningú, no és contra Israel” ni tampoc és “a favor de Hamas”.El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va denunciar que el reconeixement de Palestina és un “premi al terrorisme”. “Serà un Estat del terror. Intentarà una vegada i una altra dur a terme la massacre del 7 d’octubre, i no ho consentirem. Un premi al terror no portarà la pau i no ens impedirà derrotar Hamas”, va dir. El ministre de Seguretat Nacional, l’ultradretà Itamar Ben-Gvir, va criticar a l’Esplanada de les Mesquites que el reconeixement de Palestina només “premia segrestadors”, i el titular de Finances, Bezalel Smotrich, va proposar crear un assentament il·legal a Cisjordània ocupada per cada país que reconegui unilateralment l’Estat palestí.Pel seu costat, el president de l’Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, va celebrar l’anunci d’Espanya, Irlanda i Noruega i va afirmar que és una “contribució” a la solució de dos estats. Hamas també va celebrar que és un “important pas” perquè el poble palestí pugui tenir “el dret a la seua terra”, així com per establir un estat independent “amb Jerusalem com la seua capital”.En la mateixa línia, la Lliga Àrab –conformada per 22 països, entre aquests Egipte, Jordània o l’Aràbia Saudita– va assegurar que la decisió d’Espanya és “important” i “la posa en el costat correcte de la història”.El Govern d’Eslovènia va anunciar que se sumarà aviat al reconeixement de Palestina i l’Executiu francès va detallar que aquesta iniciativa “no és un tabú”, però ha de fer-se “en el moment adequat” perquè “sigui decisiva”. Els EUA van apostar pel reconeixement de Palestina mitjançant “negociació directa entre les parts” i Alemanya va advertir que “no hi ha dreceres” per a la solució de dos estats.Mentrestant, al Congrés, els socis d’investidura van recolzar el reconeixement de l’Estat palestí, encara que van retreure a Sánchez que hauria d’haver arribat “molt abans”. Sumar, soci del PSOE en el Govern de coalició, va demanar al president espanyol “coratge” per elevar la “pressió” a Jerusalem i retirar l’ambaixadora.El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va dir que el reconeixement de Palestina “és una molt bona notícia”, encara que va retreure a l’Executiu espanyol que hagi tardat deu anys a fer-lo efectiu. “Avui reconeixeran més runa i cadàvers que territori”, va sentenciar. La portaveu de Junts, Miriam Nogueras, va evitar posicionar-se sobre aquesta qüestió.Pel seu costat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va criticar Sánchez per no haver aconseguit un consens internacional respecte al reconeixement i el va acusar d’“aprofitar els morts israelians i palestins per separar els espanyols”. El líder de Vox, Santiago Abascal, va acusar el president espanyol de “complicitat” amb Hamas.

La guerra ha segat 35.700 vides a Gaza

El conflicte armat entre Israel i Hamas s’ha saldat fins ara amb la vida de 35.709 persones, després que el ministeri de Sanitat de l’assetjat enclavament palestí, controlat per Hamas, anunciés ahir la mort de 62 gazians més. Va calcular que 79.900 persones més han resultat ferides i va detallar que, igual que els morts, es tracta majoritàriament de dones i nens. El nord de l’enclavament palestí s’ha vist afectat durant les últimes setmanes per una intensa ofensiva de l’Exèrcit israelià sobre la ciutat de Gaza i el camp de refugiats i la ciutat de Jabalia, on diuen que els milicians de Hamas s’estan reagrupant. Mentre Israel ataca aquests enclavaments, dos dels principals hospitals de la zona de Jabalia, el de Kamal Adwan –que va ser evacuat dimarts– i el d’Al-Awda –assetjat pels militars des de fa quatre dies sense que ningú pugui entrar o sortir–, han vist minvada la seua activitat.D’altra banda, les autoritats d’Israel van avalar ahir la tornada de colons jueus a diversos assentaments a Cisjordània que van ser evacuats en el marc del pla de retirada unilateral israeliana –conegut com a pla de desconnexió– i que va suposar el final de tota presència permanent civil israeliana a la Franja de Gaza i quatre assentaments al nord de Cisjordània el 2005.

Milei diu tenir “en match point Pedrito” per la crisi diplomàtica

El president de l’Argentina, Javier Milei, va afirmar la matinada d’ahir que ha guanyat la disputa al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la crisi diplomàtica sense precedents desencadenada després que el mandatari argentí digués “corrupta” a l’esposa del cap de la Moncloa. “Potser ja el tinc en match point, al Pedrito, malgrat el que digui la progressia mediàtica”, va dir, hores després que el Govern espanyol anunciés que retira “definitivament” la seua ambaixadora a Buenos Aires arran de la negativa de Milei a disculpar-se per les seues paraules. Sánchez va insistir al Congrés a defensar que la retirada de l’ambaixadora és “proporcional” als atacs rebuts pel president argentí, i que s’hagi ratificat en els seus “insults”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va exigir a Sánchez que cessi el ministre d’Exteriors “per haver posat els interessos d’Espanya al servei dels del PSOE”, enmig de la crisi amb l’Argentina, i el líder de Vox, Santiago Abascal, va preguntar si el xoc diplomàtic acabarà amb “una declaració de guerra” o ruptura de relacions.