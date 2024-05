Sánchez defensa que la seua dona “és honesta i el meu Govern està net”

El president espanyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir que la seua dona és una professional “honesta” i es va mostrar convençut que la Justícia acabarà arxivant la causa contra ella per presumpte tràfic d’influències perquè, segons el seu parer, “l’únic que hi ha és fang”. Durant la seua compareixença al Congrés, Sánchez va assegurar que ell i la seua dona estaran “encantats de comparèixer” a la comissió d’investigació oberta al Senat si el PP decideix cridar-los. A més, va subratllar que el Govern que lidera està “net”. “No tots som iguals. I si no em creuen, comptin el nombre d’exministres populars processats i condemnats per corrupció i comptin els meus”, va dir.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar Sánchez de no aclarir les activitats professionals de la seua esposa al Congrés i va anunciar que el citaran al Senat, on els populars tenen majoria absoluta. “Qui ha tractat la seua esposa com si ja estigués encausada és vostè”, va dir, abans d’afirmar que el president és “víctima de si mateix” i vol “prendre el pèl als espanyols”.La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va retreure al socialista que hagi assumit ara l’existència del lawfare i que “plori” davant d’una “màquina de fang” de la qual anteriorment es va beneficiar, amb referència a la guerra bruta contra l’independentisme.Per la seua banda, el jutge que investiga la dona de Sánchez per presumpte delicte de tràfic d’influències, ha citat com a testimonis l’empresari Juan Carlos Barrabés i cinc persones més, entre elles càrrecs de Red.es.

En un altre ordre de coses, Sánchez va acusar el Partit Popular de no tenir intenció de renovar els vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i va citar els partits a decidir després de les eleccions europees què fer perquè la institució recuperi la normalitat. El president interí de l’òrgan de govern dels jutges, Vicente Guilarte, medita plantejar el sorteig de vocals per desbloquejar la renovació del CGPJ i evitar la “captació política” d’aquesta institució.