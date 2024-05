Ayuso: “Es vol fer amb Hamas com amb ETA: tu mata, que jo et dono un Estat”

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va escalfar ahir l’assemblea madrilenya a l’assegurar que l’esquerra pretén que “les democràcies facin amb Hamas el mateix que amb ETA”, i va dir s’està traslladant el “missatge” de “tu mata, que jo et donaré un Estat”. Així ho va asseverar en resposta a la líder de Més Madrid, Manuela Bergerot, que va retreure a Ayuso “posar-se al costat dels genocides” d’Israel. “Pretenen que les democràcies facin amb Hamas el mateix que amb ETA. Tu mata, que jo et donaré una comunitat autònoma. Tu mata, que jo et donaré un Estat. Aquest és el missatge que estan donant”, va assegurar.

Unes paraules que van indignar les files del PSOE madrileny, per la qual cosa està estudiant la possibilitat de portar als tribunals la presidenta madrilenya. Ayuso va criticar les paraules de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que va advocar dimarts perquè Palestina sigui “lliure des del riu fins al mar”, un missatge que per a la presidenta madrilenya és “criminal” i menysprea la comunitat jueva.Per la seua banda, el PP va acusar el diputat de Més Madrid Pablo Padilla d’“amenaçar” la presidenta madrilenya al simular un tret durant la seua intervenció al ple. El diputat va respondre que imitava un “franctirador israelià”.