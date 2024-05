El CIS preveu una victòria del PSOE amb el PP trepitjant-li els talons i ERC superaria Junts

El PSOE guanyaria les eleccions europees del 9 de juny amb entre 21 i 24 escons, fins a sis més que el PP, que en podria aconseguir entre 18 i 20, segons l’enquesta preelectoral que el Centre d’Instituts Sociològics (CIS) va publicar ahir a poques hores de l’inici de la campanya electoral la passada mitjanit. D’aquesta manera, socialistes i populars millorarien els resultats de les últimes eleccions, en les quals van aconseguir 21 i 13 escons, respectivament. Vox es consolida com a tercera força a l’Eurocambra al passar de quatre a 5 o 6 representants, en tant que Sumar obtindria 4 eurodiputats en les seues primeres eleccions europees i Podem conservaria entre dos i tres escons dels sis que va obtenir el 2019, quan es va presentar amb Izquierda Unida.

Respecte als partits independentistes, ERC, que es presenta en coalició amb sobiranistes com EH Bildu o el BNG sota la marca Ara Repúbliques, aconseguiria entre 2 i 3 escons (ara en té 3), i Junts, que hi acudeix en solitari, entre un i dos representants.Cs es desplomaria al passar de set a entre un i dos europarlamentaris, i la coalició Per una Europa Solidària, que agrupa PNB, Geroa Bai i Coalició Canària, podria quedar-se fora de l’Eurocambra. A més, el sondeig, amb 6.534 entrevistes del 8 al 17 de maig, anticipa l’entrada a l’Eurocambra de la candidatura S’ha Acabat la Festa, encapçalada per l’activista d’ultradreta Alvise Pérez.Les diferents llistes van defensar ahir les seues postures a l’inici de la campanya. La candidata del PSOE, Teresa Ribera, defensa exportar el model econòmic d’Espanya a Europa. La dirigent d’ERC i cap de llista d’Ara Repúbliques, Diana Riba, espera “remuntar” els mals resultats en les eleccions catalanes i ahir va avisar de la ultradreta a Europa, mentre que Junts, la candidatura del qual encapçala Toni Comín, promet defensar a Europa la “compatibilitat” d’un referèndum a Catalunya perquè els catalans decideixin. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no va descartar pactar amb la italiana Giorgia Meloni, perquè “no sembla homologable a altres partits d’extrema dreta”.

Espanya elegeix 61 membres del ple, dividit en set ‘famílies’

La ciutadania de la UE escollirà el pròxim 9 de juny els 720 parlamentaris que conformaran el ple de l’Eurocambra la pròxima legislatura, i 61 es decidiran a Espanya. La circumscripció electoral és única, de manera que les candidatures que s’han presentat són comunes a tot l’Estat i els escons es repartiran segons els resultats obtinguts en el conjunt d’Espanya. El ple de l’Eurocambra es divideix en set famílies polítiques: populars, socialistes, ultraconservadors, l’extrema dreta i els grups dels Verds i d’esquerres. Entre les formacions espanyoles amb representació en el ple, el Partit Popular forma part del grup dels populars i el PSOE, del dels socialistes. La candidatura d’Ara Repúbliques, en la qual entra ERC, està en el grup dels Verds; Cs, al dels liberals, i Comuns Sumar, en el d’esquerres. Els tres representants de Junts no estan adscrits, i el partit ha evitat aclarir a quin grup se sumaran.