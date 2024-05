El Govern central decideix retirar la reforma de la llei del sòl i evita una nova derrota al Congrés

El Govern espanyol va retirar ahir la llei del sòl de l’ordre del dia del ple del Congrés al quedar-se sense suports per tirar endavant. Els seus socis d’investidura ja havien anunciat que hi votarien en contra –incloent-hi Sumar–, i el PSOE havia buscat el suport del PP, que finalment tampoc acabaria votant a favor del text.

Sumar, Podem, ERC i Junts havien presentat esmenes a la totalitat i per tant era necessari el vot favorable dels populars perquè s’aprovés aquesta llei que regula els plans urbanístics.L’Executiu espanyol va decidir retirar-la per evitar perdre una nova votació al Congrés, després que aquesta mateixa setmana la Cambra ja rebutgés tramitar la proposició de llei del PSOE contra el proxenetisme.Fins fa uns dies el PP havia fet creure al PSOE que podia comptar amb la seua abstenció per salvar la votació, però en les últimes hores els populars van fer arribar al ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana que tombarien el text.Després de retirar el projecte, la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, va assegurar que comptaven amb el PP per tirar-la endavant, perquè l’havien “treballat” amb els seus representants institucionals en ajuntaments i comunitats autònomes des de la passada legislatura.Rodríguez va lamentar en aquest sentit que els populars “hagin deixat de banda la seua posició de partit d’Estat per fer una traveta al Govern, encara que va dir que confia a “reprendre” la negociació amb els populars després de les eleccions europees.La direcció del PP, tanmateix, va negar que hagi existit cap “negociació” amb el ministeri i van indicar que els socialistes només hi van contactar per demanar el seu suport i que, ja que no hi va haver negociació, no l’hi podien donar. Va alertar a més de la “solitud sense precedents” i la “debilitat” parlamentària de Pedro Sánchez, alhora que el seu portaveu, Borja Sémper, es mostrava disposat a “parlar i negociar” i el seu líder, Alberto Núñez Feijoo, incidia que el Govern de coalició està “trencat”.

El líder del PP veu el Govern de coalició “trencat” i Esquerra recorda que no té majoria absoluta

Tant Sumar, soci al Govern de coalició, com Podem, Esquerra, Junts i EH Bildu, habituals suports parlamentaris del PSOE, rebutgen la reforma de la llei del sòl per diferents motius, ja que mentre que els grups de Sumar i Podem al·leguen motius ideològics, els independentistes catalans parlen de conflicte de competències.

El PSOE suma sis fracassos en aquesta setmana de ple del Congrés

El PSOE ha acumulat un total de sis derrotes en les votacions que han tingut lloc al ple del Congrés d’aquesta setmana. En una sola sessió, els de Pedro Sánchez han perdut sis votacions, les mateixes derrotes que tenien des de l’inici de la legislatura.Dimarts els socialistes ja van veure com es rebutjava la seua proposició de llei contra el proxenetisme, que només va obtenir suports al Grup Mixt. La resta dels seus socis, inclòs Sumar, hi van votar en contra, igual que el PP, mentre que Vox va optar per l’abstenció.A més, aquesta era la primera vegada en la legislatura que queia una llei impulsada pel Grup Socialista.I en les votacions d’ahir dijous el PSOE va aconseguir unes altres cinc derrotes: dos en sengles punts d’una proposició no de llei del Partit Popular que feia referència a l’accés a aliments bàsics i les altres tres en una moció, també dels populars, sobre política exterior.