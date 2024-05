El grup de l'extrema dreta de l'Eurocambra expulsa els alemanys

El grup de l’extrema dreta al Parlament Europeu, Identitat i Democràcia (ID), va decidir ahir expulsar de manera immediata de les seues files la formació alemanya Alternativa per a Alemanya (AfD), després que el seu cap de llista per a les eleccions europees, Maximilian Krah, opinés que no es pot considerar “automàticament” que tots a les SS de l’Alemanya nazi eren criminals. “ID no vol ser vinculat més amb els incidents que impliquen Krah”, va informar el grup europarlamentari en un breu comunicat.

La decisió presa per la direcció el grup segueix la línia marcada dies abans per dos de les principals formacions que integren aquesta aliança: l’Agrupació Nacional de Marine Le Pen i la Lliga de l’italià Matteo Salvini. Hores abans de conèixer-se aquesta decisió, set dels nou eurodiputats de la formació alemanya havien sol·licitat a ID l’expulsió de Krah per evitar que s’exclogués la delegació per complet. El candidat va dimitir dimecres del comitè executiu federal del partit per la polèmica. I és que ja va estar a la picota a començaments de mes quan es va conèixer que les autoritats al seu país havien detingut un dels seus assistents parlamentaris a Brussel·les per sospites que estava realitzant tasques d’espionatge per a la intel·ligència xinesa. La Fiscalia de Dresden (est d’Alemanya) ha obert diligències prèvies per determinar si Krah també va poder haver rebut pagaments des de Pequín.Malgrat aquest revés, la direcció d’Alternativa per a Alemanya va afirmar que manté l’“optimisme” per a les pròximes eleccions al Parlament Europeu. Frenar l’avenç de les formacions d’extrema dreta és un dels principals reptes de la resta de partits europeus.

Els partits de Le Pen i Salvini eren partidaris de trencar l’aliança amb els ultres alemanys