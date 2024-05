Macron retira la reforma que va iniciar la revolta a Nova Caledònia

El president francès, Emmanuel Macron, va decidir ahir deixar en suspens la reforma del cens electoral que va desfermar la revolta al territori de Nova Caledònia i va apressar profrancesos i independentistes que arribin a “un acord global” que sigui votat pels caledonians. En una visita exprés a aquest arxipèlag del Pacífic sud, situat a 17.000 quilòmetres de París, Macron va considerar com a condició indispensable per a la tornada al diàleg polític que cessin els piquets i bloquejos de la revolta que va esclatar fa dotze dies i que s’ha cobrat de moment sis morts, dos dels quals gendarmes. Així, la convocatòria del Congrés, que reuneix la Cambra Baixa i Alta i és necessària per incloure l’ampliació del cens electoral de Nova Caledònia a la Carta Magna gal·la, queda en suspens. No obstant, Macron va insistir que el “nou acord global” haurà d’incloure de nou una reforma del cens electoral, un assumpte que enerva els independentistes canacs perquè consideren que l’ampliació els perjudica.

Macron va advocar també perquè aquest nou pacte serveixi perquè l’economia sigui menys dependent del níquel –matèria primera indispensable per a les bateries dels cotxes elèctrics però el preu dels quals s’ha desplomat els últims anys– i va parlar, sense donar-ne més detalls, de “la qüestió d’un vot d’autodeterminació”. La idea de Macron és que el “nou acord global” que surti després de les revoltes sigui votat pels 270.000 habitants d’aquest territori colonitzat per França l’any 1852.A Nova Caledònia continua encara atrapada Cristina Siegrist, una jove veterinària lleidatana que es trobava a l’illa de vacances i que espera ser evacuada a Nova Zelanda pel Govern d’aquest mateix país, que ha contractat avions per treure del territori autònom gal tant els seus ciutadans com els 3.500 estrangers que s’hi van quedar encallats a causa de l’esclat de la revolta. Fa dies que tant Siegrist com la seua família denuncien la “desatenció i la falta de resposta” que pateixen des del Govern d’Espanya, l’ambaixador del qual a París és el lleidatà Victorio Redondo. “L’únic que ens demanen és papers, però després de tants dies ni una solució”, lamenten.