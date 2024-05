Sánchez promet un "major i millor" finançament per a Catalunya aquesta legislatura

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha compromès aquest divendres a treballar en la pròxima legislatura a Catalunya per a un "major i millor" finançament que compleixi amb els principis establerts a l’Estatut i validats pel Tribunal Constitucional. En la clausura de la 39 Reunió del Cercle d’Economia a Barcelona, ha defensat que aquesta és la proposta del govern estatal davant de la legislatura que comença després de les eleccions del 12M, que va guanyar el candidat del PSC, Salvador Illa.

Ha afirmat textualment que aquest major i millor finançament també vol complir els compromisos adquirits i redoblar la inversió en infraestructures, per deixar enrere "anys estèrils".

Condonació del deute

"Tractarem d’obtenir el millor finançament en el context del que diu l’Estatut que ha estat avalat pel Constitucional", i ha dit que ho faran alhora que mantenen els compromisos assumits amb la Generalitat liderada per Pere Aragonès, com la condonació del deute públic –uns 15.000 milions d’euros–. De fet, ha reconegut "el treball desplegat i la cooperació desenvolupada" amb Aragonès, al qual ha enviat una salutació i un agraïment per la seua col·laboració.

"Debat vidriós"

Sánchez ha detallat que la reforma del finançament de Catalunya s’abordarà de manera bilateral amb el pròxim Govern (que ell espera que encapçali Illa) i al Consell de Política Fiscal i Financera de forma multilateral, i ha afegit que, encara que és un "debat vidriós i complex, és un debat necessari". "Faria una crida als responsables polítics a no caure en el greuge territorial. A no pensar que reformar el model de finançament autonòmic és un joc de suma zero, perquè tots els territoris estan interconnectats i tots milloren si compten amb recursos adequats", i ha recordat que l’actual sistema de finançament no es renova des del 2009. Ha insistit que l’Estatut vigent "dona moltíssimes palanques per millorar l’autogovern de Catalunya amb més recursos econòmics".

Obrir una etapa

Sánchez ha celebrat els resultats que van aconseguir els socialistes catalans en les eleccions del 12 de maig, en les quals creu que s’ha "catapultat" Illa. Està convençut que Illa trobarà el millor camí per ser investit i obrir una etapa, i ha subratllat que "el Govern de la Generalitat es decidirà a Catalunya i obeirà exclusivament als interessos, necessitats i demandes de la societat catalana". Ha assegurat textualment que, amb els resultats a la mà, no hi ha possibilitat d’aconseguir una majoria de govern sense la participació del PSC: "Tots els camins passen per Salvador Illa i tots els camins arriben a Salvador Illa".