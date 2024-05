Almenys trenta morts en un bombardeig israelià en un camp de desplaçats a Rafah

Almenys 30 persones van morir ahir a la nit en un bombardeig israelià sobre el centre de desplaçats de Barakasat, a la regió gaziana de Rafah, segons va denunciar el Govern gazià, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que denuncia atacs sobre deu centres de desplaçats en les últimes 24 hores. “En les últimes 24 hores, han bombardejat i atacat més de deu centres de desplaçats a Jabalia, Nuseirat, Gaza i Rafah. L’últim d’aquests atacs ha estat una terrible massacre”, van apuntar.

Aquest atac es va produir hores després que les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, el braç armat de Hamas, van anunciar ahir un gran atac amb coets sobre Tel-Aviv, el primer des de fa mesos en el marc de la guerra de Gaza, mentre l’Exèrcit israelià va confirmar l’activació de les sirenes d’alerta aèria tant a la ciutat com al centre d’Israel. “Hem llançat un gran estol de míssils sobre Tel-Aviv en resposta a les massacres sionistes contra els civils”, van anunciar les Brigades en un comunicat. L’atac va deixar dos ferits lleus, segons el servei d’ambulàncies israelià, l’Estrella de David Roja. La defensa aèria israeliana coneguda com a Cúpula de Ferro es va activar per repel·lir l’atac, que hauria partit segons el portaveu militar israelià, el comandant Nir Dinar, des de Rafah, al sud de la Franja de Gaza. Ja al vespre les Forces Armades israelianes van informar que “van destruir” el llançador utilitzat per disparar fins a vuit projectils cap al centre d’Israel. Aquest atac sobre Tel-Aviv seria el primer en gairebé cinc mesos i el primer també des de l’ofensiva israeliana sobre Rafah, que ha provocat el desplaçament forçat de centenars de milers de persones. Israel defensa l’operació com una iniciativa per acabar d’eliminar els batallons de Hamas al sud de Gaza. Per la seua part, el ministre de Defensa israeliana, Yoav Gallant, va visitar ahir Rafah i va reivindicar l’ofensiva davant dels militars: “Els nostres objectius a Gaza s’emfatitzen aquí a Rafah: destruir Hamas, fer que tornin els ostatges i mantenir la llibertat d’actuació.”

Espanya assegura que ningú no l’acovardirà en el seu suport als palestins

Espanya va deixar clar ahir que ningú no l’“acovardirà” en el seu suport a un alto el foc a Gaza i a l’entrada d’ajuda humanitària a la Franja, després de difondre Israel un vídeo en el qual retreu al país el seu imminent reconeixement de l’Estat palestí. “Espanya ha estat molt ferma condemnant els atacs de Hamas i exigint l’alliberament de tots els ostatges, però Espanya també ha estat molt ferma i ho continua sent exigint un alto el foc i l’entrada d’ajuda pels punts terrestres”, va recalcar el ministre espanyol d’Exteriors, José Manuel Albares. Ho va dir en la roda de premsa a Brussel·les després de reunir-se per primera vegada en persona amb el primer ministre palestí, Mohammad Mustafa, davant del qual va subratllar que “ningú no ens acovardirà en això”. Albares va garantir el suport d’Espanya a l’Autoritat Nacional Palestina i va manifestar que dimecres espera rebre a Espanya Mustafa, l’endemà que el país hagi materialitzat el reconeixement de l’Estat palestí. Preguntat pel vídeo compartit a les xarxes socials pel ministre israelià d’Exteriors, Israel Katz, Albares va respondre que és “escandalós i execrable”. El vídeo, que dura 18 segons, arranca amb la bandera d’Espanya i apareixen algunes de les imatges dels atacs de Hamas del passat 7 d’octubre, alternades amb les de dos persones que imiten bailaors de flamenc, mentre apareix sobreimpresa la frase “Hamas: Gràcies Espanya”. Per la seua part, Mohammad Mustafa va elogiar “la valenta decisió presa per part d’Espanya” i va instar a fer el mateix la resta de països que encara no han fet aquest pas, com un gest per “acabar amb la greu injustícia en la qual el poble palestí està sotmès des de fa dècades”.Val a recordar que la ministra de Defensa, Margarita Robles, va afirmar dissabte que el que passa a la Franja de Gaza “és un autèntic genocidi”. “Espanya és sempre molt solidària amb el que passa al món, no ens podem oblidar que a Ucraïna està morint la gent, és una guerra tremenda, ni prescindir del que està passant a Gaza, que és un autèntic genocidi”, va dir.