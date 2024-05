El Govern insta els jutges a aplicar-se la seua 'medicina' i respectar l'amnistia

La portaveu del Govern en funcions, Patrícia Plaja, va advertir ahir que els jutges hauran d’aplicar la llei d’amnistia, l’aprovació de la qual està prevista demà al Congrés, alhora que ERC va augurar “impediments” per part de la justícia espanyola i el PP estudia totes les vies per tombar la norma, inclòs el recurs davant del Tribunal Constitucional. “Des d’abans del 2017 deien que la llei està per complir-se. Ara s’hauran d’aplicar la mateixa medicina”, va afirmar Plaja, que va vaticinar que en les properes setmanes sortiran manuals i estratègies en contra de l’aplicació de la llei d’amnistia.

La candidata d’ERC a les eleccions europees, Diana Riba, va exigir l’aplicació “immediata” de la llei una vegada entri en vigor després d’aprovar-se, i va reivindicar l’aposta del seu partit per aquesta llei, davant les postures inicials de PSOE i Junts. Igual com Plaja, va augurar que la justícia posarà “impediments” per a la seua aplicació, la qual cosa donarà lloc a “una altra gran batalla”.En aquest context, el cap de llista de Comuns Sumar als comicis europeus, Jaume Asens, va advertir els jutges que, si es neguen a aplicar l’amnistia i no aixequen les mesures cautelars sobre els encausats pel procés, podrien estar cometent un delicte de “prevaricació”.Del seu costat, el PP dona per fet que la llei quedarà aprovada demà malgrat haver demanat la retirada de la norma, i ja està estudiant totes les vies per tombar-la, inclòs el recurs davant del Tribunal Constitucional. El portaveu dels populars al Congrés, Miguel Tellado, va avisar que actuaran segons els terminis i temps que “més convinguin” a la seua estratègia política.Mentrestant, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va assenyalar que serà el Consell General del Poder Judicial qui determini si la difusió entre jutges, a través del correu corporatiu d’aquest òrgan, d’una guia per evitar l’aplicació de la norma suposa una intromissió en la independència del poder judicial.ERC, Junts i Sumar van desafiar ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, a actuar contra el lawfare (o guerra judicial) i en favor de la regeneració democràtica perquè els seus cinc dies d’aturada el mes d’abril passat no quedin en un mer “teatre”.