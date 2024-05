L'amnistia i l'Estat de Palestina marquen la jornada

L’amnistia i el reconeixement de l’Estat palestí per part d’Espanya van marcar ahir la campanya electoral (més informació a les pàgines 21 i 22). El candidat de Junts a les europees, Toni Comín, va criticar que la UE és “incoherent i inconseqüent amb el marc normatiu de les Nacions Unides” quan descriu l’autodeterminació com un assumpte intern. La cap de llista d’ERC, Diana Riba, va defensar l’amnistia i va acusar Junts de postular-se com “l’únic representant de l’independentisme”, mentre que el número dos dels republicans, Tomàs Molina, va insistir en la importància d’impulsar polítiques verdes. La candidata del PSOE, Teresa Ribera, va fer una crida a mobilitzar-se davant de la ultradreta, mentre que el PP va acusar Pedro Sánchez d’utilitzar a Palestina amb “finalitats electorals” i Sumar va insistir a reduir la jornada laboral.