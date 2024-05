Culpable d'assassinat per matar a ganivetades la seua mare a Ripoll el 2021

El jurat popular va declarar ahir culpable d’assassinat i tinença d’armes prohibides l’home acusat de matar a ganivetades la seua mare a Ripoll el matí del 31 d’octubre del 2021. Per unanimitat, el veredicte recull que la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se quan el fill la va atacar a traïció. Tanmateix, no creu que l’acusat actués amb voluntat d’infligir-li un sofriment innecessari o d’allargar la seua agonia quan la va perseguir pel passadís fins a assestar-li les últimes ganivetades a la porta de casa. El tribunal popular també aprecia l’atenuant d’alteració psíquica en el processat, que patia diversos trastorns diagnosticats accentuats per l’alcohol i les drogues. El fiscal demana per a ell 21 anys de presó i la defensa 16.

El jurat no tenia cap dubte sobre l’autoria del crim, però sí sobre les circumstàncies. Així avala que, cap a les nou del matí del 31 d’octubre del 2021, Gerard Pasamontes va atacar la seua mare a traïció i la va apunyalar utilitzant dos armes prohibides: una navalla automàtica i un punyal de combat amb una fulla de més d’onze centímetres. Segons el veredicte, al llarg del judici, i després d’escoltar els testimonis i pèrits, queda provat que la dona va arribar a casa i va acudir a l’habitació del seu fill, que aleshores tenia 19 anys. La tesi de la Fiscalia era que la víctima li va recriminar al noi que hagués tornat a celebrar una festa a casa, encara que ho tenia prohibit. Les proves acrediten, segons el criteri unànime del jurat, que la dona no va tenir temps ni de treure’s la jaqueta quan l’acusat va començar a atacar-la. Les primeres ganivetades van tenir lloc a l’habitació, però l’agressió va continuar fins a la porta, on la dona es va dirigir per demanar ajuda.