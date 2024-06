Una jutge frena l'elecció del major dels Mossos

La titular del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona va ordenar ahir que es paralitzi la convocatòria per nomenar el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, com a nou major de la policia catalana. Va estimar íntegrament les mesures cautelars sol·licitades pels sindicats SAP-Fepol i SME-Fepol, que van impugnar la convocatòria al considerar que aquesta estava “feta a mida” per a Sallent.

D’aquesta manera, la justícia ha suspès el nomenament de Sallent, a qui el director general dels Mossos, Pere Ferrer, va elegir dos dies abans dels comicis catalans del dia 12 de maig, a l’espera que es resolgui la impugnació dels sindicats. Així, el comissari va iniciar el curs per ser major el passat 21 de maig.En la interlocutòria, la magistrada va apuntar que s’han denunciat “una sèrie d’irregularitats” en la convocatòria de la segona plaça de major, i va advertir que això “pot donar lloc a la nul·litat”. A més, va determinar que, si es dicta una sentència estimatòria, “el procés no es podrà remuntar per fer efectiu el dret després de la sentència i, si es fes, els perjudicis serien enormes, tant per a l’Administració com per a tercers, ja que s’hauria nomenat un intendent de forma nul·la i se li hauria abonat un salari que no li correspondria”. En aquest sentit, la magistrada va manifestar que els sindicats tenen legitimitat per presentar una demanda, perquè hi ha “un vincle especial i concret entre el sindicat recurrent, en les seues finalitats i activitat, i l’objecte de debat en el plet”.Així mateix, els sindicats van valorar positivament la resolució judicial i van criticar la postura d’Interior. “El cos no mereix aquesta situació ni la irresponsabilitat amb la qual Interior està actuant des de fa massa temps, cosa que embruta el bon nom de la institució”, van concloure.Els serveis jurídics de la conselleria van advertir que la interlocutòria no resol el fons de l’assumpte i van avançar que presentaran un recurs d’apel·lació.