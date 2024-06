Crisi dins del Govern d'Israel amb la gestió militar de Netanyahu

L’exgeneral i ministre del Gabinet de Guerra, Benny Gantz, va anunciar ahir la seua dimissió de l’Executiu d’Emergència creat pel primer ministre, Benjamin Netanyahu, al considerar que aquest s’interposa a una “veritable victòria”.

“Netanyahu ens impedeix avançar cap a una veritable victòria. Per aquesta raó, avui abandonem el Govern d’Emergència, amb el cor afligit, però amb tot el cor”, va dir Gantz en una compareixença que hauria d’haver succeït dissabte, però que va ser ajornada després del rescat de Gaza de quatre ostatges en una operació amb bombardejos que va causar la mort de més de 270 gazians.El mateix Netanyahu va apressar dissabte a la nit públicament Gantz que fes un pas enrere. “Demano a Benny Gantz que no abandoni el Govern d’Emergència. No renunciïs a la unitat”, va escriure a X.La seua sortida suposa un dur cop per a Netanyahu, que s’afegiria a les pressions dels familiars dels ostatges que li demanen des de fa mesos un final a la guerra a canvi de la vida dels seus éssers estimats.Milers de persones van sortir dissabte a la nit, com cada dissabte, als carrers de Tel-Aviv a reclamar al primer ministre israelià una treva, en una manifestació multitudinària barrejada amb les celebracions a tot el país pel rescat dels quatre captius.El rescat de Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov i Shlomi Ziv va atorgar dissabte un baló d’oxigen al Govern de Netanyahu, al validar en cert grau la premissa que la pressió militar pot tornar alguns segrestats, però alhora va minvar la possibilitat d’una treva amb Hamas.

Més de 270 palestins van morir i prop de 680 van resultar ferits en el rescat dels quatre ostatges al camp de refugiats de Nuseirat, centre de Gaza, segons va confirmar aquest diumenge el ministeri de Sanitat gazià, en la que ha estat una de les operacions més importants de l’Exèrcit des de l’inici de la guerra alhora que una de les més violentes.Tanmateix, segons Hamas, almenys uns altres tres ostatges van morir durant l’operació a Nuseirat.