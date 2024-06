Macron intenta frenar la sagnia de suports a l'avançar les eleccions

El president de França, Emmanuel Macron, va intentar diumenge parar la sagnia de la confiança dels francesos en el seu govern anunciant l’avenç electoral davant de l’aclaparadora victòria de la ultradretana Agrupació Nacional en els comicis europeus. L’endemà, el dirigent gal va expressar la seua confiança en la “capacitat” de la ciutadania gal·la a prendre la decisió “més justa” en les pròximes eleccions.

Els francesos seran cridats a les urnes els propers dies 30 de juny, en primera volta, i el 7 de juliol, en segona volta, per elegir els membres de l’Assemblea Nacional, tot just dos anys després dels últims comicis.El sistema electoral francès, tant a nivell presidencial com legislatiu, té entre les seues particularitats l’existència d’una doble volta que històricament ha servit com a tallafocs per a candidats radicals i ha llastat les aspiracions de poder de partits ultres com Agrupació Nacional, hereu de l’antic Front Nacional de Jean-Marie Le Pen.Paral·lelament, la rendibilitat exigida pels inversors als bons sobirans de França amb venciment a deu anys superava ahir el llindar del 3,2% per primera vegada des del mes de novembre passat, després de l’anunci de la convocatòria d’eleccions anticipades.

A Alemanya, el Partit Socialdemòcrata (SPD) va descartar un avenç de les eleccions després de la desfeta de les europees, en què el principal partit de l’actual Govern va quedar relegat a la tercera plaça, al darrere de la CDU i d’Alternativa per a Alemanya.Mentrestant, el rei Felip de Bèlgica va acceptar ahir el cessament del primer ministre, Alexander De Croo, després de la patacada dels liberals flamencs en les eleccions regionals, federals i europees, govern que continuarà en funcions, fins que es formi nou Executiu.Per una altra banda, el resultat a Hongria de les eleccions europees han redibuixat el mapa polític del país, amb una pèrdua de suport a Viktor Orbán, primer ministre amb majoria absoluta des del 2010, i amb l’auge d’un antic aliat Péter Magyar, que ha arrabassat també suports a gran part de l’oposició progressista.