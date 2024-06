El cordó sanitari contra Le Pen, a punt de destruir-se

El líder des Republicans francesos, Éric Ciotti, va advocar ahir per tancar “una aliança” amb la ultradretana Agrupació Nacional de Marie Le Pen amb vista a les eleccions legislatives, avançades després de la patacada electoral del partit d’Emmanuel Macron en els comicis europeus de diumenge, la qual cosa va desencadenar un reguitzell de crítiques dins del seu propi partit.

Hores després que el president d’Agrupació Nacional, Jordan Bardella, advoqués per aquesta col·laboració, Ciotti va confirmar en una entrevista a TF1 que és partidari d’una “aliança”. Va al·legar que ajudaria els 61 diputats republicans actuals a conservar els seus escons.Va aclarir que continuarien comptant amb grup propi i va descartar una integració sota la bandera d’Agrupació Nacional, si bé la mera possibilitat d’una col·laboració tan estreta ja implicaria una ruptura de l’històric cordó sanitari establert pel centredreta a França.Per la seua part, el cap del grup dels Republicans, Olivier Marleix, es va afanyar a criticar les declaracions del seu líder per matisar que “només el comprometen a ell” i reclamar-li fins i tot que dimiteixi com a líder del partit si és partidari d’aliar-se amb la ultradreta. També li va demanar la dimissió el president del Senat, Gérard Larcher. Va considerar que Ciotti “no pot presidir més el moviment”.Tanmateix, Ciotti va negar que es plantegi dimitir: “Soc president dels Republicans i compto amb la confiança d’una gran majoria de militants.”Per la seua part, Agrupació Nacional va rebutjar formar una aliança amb la també ultradretana Reconquesta, encapçalat pel periodista Éric Zemmour, i amb qui no volen mantenir cap contacte.D’altra banda, Irlanda és a hores d’ara l’únic país de la Unió Europea que no ha completat el recompte de les eleccions europees, fruit d’un complex sistema electoral i que ahir havia confirmat tot just un dels catorze escons que ha de cobrir aquest país a l’Eurocambra.