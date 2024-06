Encausats d'ERC i Junts ja han demanat que se'ls apliqui

L’entrada en vigor ahir de la llei d’amnistia va generar al llarg del matí que arribessin als tribunals una al·luvió de peticions d’implicats en causes que sol·liciten l’aplicació urgent de la norma. Les defenses dels encausats d’ERC la van demanar en totes les causes que afecten fins a 37 membres de la formació. Entre els enjudiciats a les files dels republicans hi ha l’exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, la secretària general d’ERC, Marta Rovira; el diputat Ruben Wagensberg i els exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa i Meritxell Serret.

També encausats de Junts han sol·licitat ja que se’ls apliqui l’amnistia, com és el cas de del nou president del Parlament, Josep Rull, fet que esborraria els seus antecedents penals, o el secretari general de Junts, Jordi Turull, l’ha reclamat per posar fi “immediatament” a la inhabilitació de 12 anys que li van imposar el Suprem per malversació. També l’empresari i exdirigent del CDC Víctor Terradellas, un dels noms clau en l’anomenada trama russa del procés, la va sol·licitar al titular del Jutjat d’Instrucció Número 1 de Barcelona.Les peticions s’han fet extensibles a causes relacionades amb protestes en les quals més de 400 manifestants esperen ser amnistiats, com la d’Adrián Sas, a l’espera d’entrar a presó per colpejar dos mossos.Qui no va presentar un escrit per sol·licitar l’amnistia en les primeres hores de la seua entrada en vigor va ser l’expresident Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, va afirmar que esperaran a veure com “actuen els jutges”. Tampoc l’exlíder de l’ANC Jordi Sànchez, tenen intenció d’acollir-se a la norma, com no va voler l’indult, i confia en els processos oberts al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Centenars de manifestants amb causes obertes relacionades amb el procés esperen ser amnistiats

Tant ERC com Junts van defensar que la llei és “clara” en la seua aplicació, però van assegurar que no són “ingenus” i tenen previstos “tots els escenaris”.Per la seua part, l’associació Irídia va remarcar que l’amnistia exclou els actes dolosos que suposin perdre o inutilitzar un òrgan o membre i les tortures o tractes inhumans, per la qual cosa “no és aplicable”, diu, als agents policials encausats.