Erdogan veu Sánchez com un exemple sobre Gaza

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va considerar ahir que la posició que està mantenint el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre la situació a la Franja de Gaza i el reconeixement de Palestina és un “exemple” davant la “preocupant” actitud dels Estats Units en defensa d’Israel.

El conflicte del Pròxim Orient va ser molt present en la VIII Reunió d’Alt Nivell (RAN) bilateral que Erdogan i Sánchez van presidir al Palau de la Moncloa juntament amb sis ministres turcs i vuit d’espanyols.Durant la cimera es van firmar tretze acords de col·laboració en diversos àmbits i en què va tenir una especial rellevància la part econòmica, en el context de la qual es va celebrar un fòrum empresarial inaugurat per Sánchez i Erdogan.Mentrestant, el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va reiterar la matinada de dimecres a dijous haver abordat de forma “positiva” l’última proposta per arribar a una treva a Gaza, esbossada fa dos setmanes pel president dels EUA, Joe Biden, però va criticar que, des d’aleshores, cap càrrec israelià no ha reafirmat el seu suport a tal proposta.