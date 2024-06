El fiscal general ordena als fiscals del procés perdonar tots els delictes i aquests s'hi neguen

detail.info.publicated efe

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha ordenat als quatre fiscals del Tribunal Suprem que van participar en el judici del procés que demanin a l’alt tribunal que apliqui l’amnistia a tots els delictes dels líders independentistes catalans, inclosa la malversació.

García Ortiz ha enviat una ordre acompanyada d’un informe jurídic de 133 pàgines, a què ha tingut accés EFE, tal com van reclamar per escrit els fiscals, partidaris de no perdonar la malversació, en cas que no estigués d’acord amb ells.

Els fiscals hauran de respondre ara si acaten l’ordre del fiscal general o invoquen l’article 27 que comportaria la celebració de la Junta de Fiscals de Sala dimarts vinent, que és l’escenari previsible, atès que els fiscals ja van advertir que no anaven a modificar la seua postura. Sentida la Junta, l’última paraula per fixar la posició definitiva la tindrà sempre García Ortiz.

El fiscal general demana d’amnistiar els quatre condemnats que compleixen penes d’inhabilitació per la malversació -l’exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa- i a tres dels escapats que no van arribar a ser jutjats -l’expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluis Puig, processats també per malversació.

Ordena aplicar l’amnistia a tots els delictes i cautelars

García Ortiz es dirigeix als quatre fiscals per ordenar-los que "procedeixin a complimentar els trasllats conferits mitjançant providències d’11 de juny de 2024, en el sentit que els delictes objecte d’imputació i condemna en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida davant de la Sala Segona del Tribunal Suprem es troben compresos en l’àmbit d’aplicació" de la llei d’amnistia.

I per tant, "procedeix declarar amnistiades la totalitat de les conductes que van ser i són objecte dels esmentats procediments, així com aixecar les mesures cautelars que pengen respecte d’algun dels encausats", que són Puigdemont, Comín i Puig.

Avala aixecar les ordenis nacionals de detenció perquè "des del moment en què s’adverteixi que opera una causa d’extinció de la responsabilitat criminal sobre un subjecte és imperatiu" el seu alçament partint de l’"imperi de la llei".

L’ordre del FGE considera que aquests fiscals confonen al seu informe l’"ànim de lucre" que exigeix el delicte de malversació amb l’"enriquiment personal de caràcter patrimonial" d’aquells fets que la llei d’amnistia considera no amnistiables.

El perjudici patrimonial per a l’Administració, resultat del delicte de malversació, no és equiparable a l’"enriquiment personal de caràcter patrimonial". Per això, rebutja aquesta interpretació ja que contradiu la voluntat del legislador i de la mateixa norma.

El fiscal general retreu als fiscals del procés que utilitzin "de forma profusa arguments que desborden el pla estrictament jurídic, que comprometen la necessària imatge de neutralitat i imparcialitat del Ministeri Fiscal i que per això, resulten totalment improcedents", ja que contenen "valoracions innecessàries" i els recorda que "s’abstinguin d’emetre opinions personals".

Critica que es pretengui promoure qüestions d’inconstitucionalitat davant del Constitucional i la UE respecte de la llei d’amnistia "sense obtenir prèviament l’opinió de la Fiscalia davant del Tribunal Constitucional ni la conformitat de la Fiscalia General de l’Estat".

Diu que "resulta manifestament incompleta" l’anàlisi de la presumpta falta d’adequació de la norma a l’ordenament jurídic europeu i que els arguments que s’ofereixen són "insuficients".

La norma és constitucional i conforme al dret de la UE

És més, defensa la constitucionalitat de la norma en assenyalar que "la prohibició d’indults generals no pressuposa la prohibició de l’amnistia" i que "es troba expressament reconegut en l’ordenament jurídic de la UE, i en multitud de normes i acords internacionals firmats per Espanya, "sense que fins la data s’hagi posat en dubte la constitucionalitat de cap d’elles".

Per això, respon als fiscals que la seua tesi "conduiria indefectiblement a la paradoxa de considerar que la totalitat de les amnisties aprovades fins la data són contràries a l’ordenament jurídic de la Unió Europea i que, així mateix, les normes europees que admeten l’institut de l’amnistia com a forma d’extinció de la responsabilitat són arbitràries i il·legals".

"Difícilment es pot afirmar que l’aprovació d’una llei d’amnistia sigui contrària als principis de separació de poders i a la independència judicial" en estar emparada per la jurisprudència europea i nacional, en citar l’amnistia de 1977.

Destaca que l’amnistia, "lluny de corregir o posar en dubte el judici jurídic realitzat per jutges i tribunals" més aviat "es limita a declarar amnistiats alguns fets relacionats amb el denominat procés per raons d’ordre polític".

Per això, incideix que "no s’aporta un sol argument objectiu que permeti acabar que aquesta norma no contribueixi a la consecució de l’objectiu que el preàmbul clarament diu perseguir" que és la "minoració del conflicte territorial, polític i social patit a Catalunya entorn del denominat procés independentista".

El fiscal general admet que "tota amnistia d’un fet delictiu tanca, en una mesura o una altra, un tracte desigual" però "el principi d’igualtat davant de la llei no prohibeix la implementació de qualsevol mesura discriminatòria, sinó únicament aquelles que no es trobin degudament justificades d’acord amb els principis i valors propis d’un Estat democràtic de dret".

Al marge dels seus arguments jurídics, García Ortiz, deixa clar que "darrere de la discrepància" amb els fiscals "no subjeu sinó una interpretació diversa de la llei que en cap cas no porta implícita una falta de reconeixement al treball exercit" per ells.

Partint d'això, els fiscals han invocat l'article 27 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per convocar una Junta de Fiscals de Sala, que se celebrarà dimarts vinent, per considerar que la seua ordre és "improcedent" i "contrària a les lleis".

