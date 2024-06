Torna la normalitat a Rodalies un mes després del robatori de coure

Rodalies de Catalunya va tornar ahir a la normalitat reprenent el servei habitual de les línies R3, R4, R7 i R12, que patien afectacions des del robatori de cable produït el passat 12 de maig a l’estació barcelonina de Montcada Bifurcació. Malgrat reprendre’s les freqüències i trajectes que hi havia abans de l’incident, en algunes estacions, com la de Vic, no hi havia l’afluència habitual d’un dilluns laborable i els usuaris van criticar “falta d’informació”.