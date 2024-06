La Fiscalia demana al Suprem que s'amnistiï l'1-O i el cas Tsunami

La Fiscalia va sol·licitar ahir al Tribunal Suprem (TS) que s’amnistiï els líders independentistes que compleixen condemna o estan investigats en la causa pel referèndum de l’1-O, així com l’expresident Carles Puigdemont i el diputat d’ERC al Parlament Ruben Wagensberg, investigats per l’Alt Tribunal espanyol pel cas de Tsunami Democràtic.

En un informe firmat per la tinent fiscal del TS, Ángeles Sánchez Conde, i el fiscal de sala cap del Penal, Joaquín Sánchez-Covisa, considera que s’ha d’aixecar la pena d’inhabilitació d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa pels delictes de desobediència i malversació, que considera amnistiables. També reclama l’arxivament de la causa contra Puigdemont, Toni Comín, Marta Rovira, Clara Ponsatí i Lluís Puig, a més de la suspensió de les cautelars.Els fiscals defensen que el delicte de malversació és amnistiable, perquè en la causa del referèndum no hi ha un propòsit d’enriquiment personal dels implicats. Respecte al cas de Tsunami apunten que, encara que els fets s’investiguin com a suposat terrorisme, no es pot considerar que “de forma intencionada” suposessin cap “greu violació dels drets humans”.Paral·lelament, la Fiscalia també va sol·licitar l’amnistia per als 46 policies nacionals imputats per les càrregues de l’1-O, al considerar que els fets investigats no suposen un delicte contra la integritat moral dels ciutadans afectats.Tot això mentre l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va reclamar al Suprem que s’amnistiï el líder de Junts i es retiri de manera “immediata” l’ordre de detenció espanyola que hi ha contra ell.

L’expresident es personarà en la causa contra ell per terrorisme

La magistrada instructora del cas de Tsunami Democràtic al Tribunal Suprem, Susana Polo, va acceptar ahir la personació de l’expresident Carles Puigdemont en la causa, i li va donar 10 dies perquè demani, o no, que li apliquin l’amnistia. També dona dos dies a la defensa perquè faciliti les dades de la persona que podrà accedir a fitxers informatitzats. Polo ha atès d’aquesta manera la petició de personació que Puigdemont va fer a l’acudir a declarar davant de les autoritats franceses a París.