L'advocat de Puigdemont anuncia una querella contra el jutge Aguirre per "prevaricació"

Entre les 13 persones que el jutge Joaquín Aguirre demana investigar hi ha Puigdemont i Mas. - ACN

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciat una querella contra el jutge del 'cas Volhov', Joaquín Aguirre, per "prevaricació" arran de l'obertura d'una peça separada on s'acusa de traïció i malversació Puigdemont, Mas, Alay, Artadi i una desena de persones més, entre elles el lleidatà Carles Porta. En una entrevista al 'Més 3/24', Boye ha carregat contra el "deliri" del magistrat del 'cas Volhov' i l'ha acusat de malversar diners públics amb aquesta suposada 'trama russa'. "L'única trama russa que s'investigarà és la del jutge Aguirre i les persones que l'estan ajudant per aquest delicte de prevaricació en concurs amb un delicte de malversació. En els pròxims dies presentarem sense cap dubte una querella contra Aguirre", ha recalcat l'advocat de Puigdemont.