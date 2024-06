El jutge reobre la 'trama russa' del procés sense nous indicis i imputa ara Carles Porta

El jutge que investiga el cas Volhov ha obert una nova peça sobre la suposada ingerència russa en el procés en la qual s’investiga, entre altres, l’expresident de la Generalitat Artur Mas, excàrrecs de CDC com Elsa Artadi i Víctor Terradellas, els advocats Josep Lluís Alay i Gonzalo Boye o el periodista lleidatà Carles Porta. A més ha demanat al Suprem poder investigar també Carles Puigdemont i el diputat Francesc de Dalmases, que són aforats per ser diputats.

En total són tretze les persones a qui el jutge Joaquín Aguirre demana investigar pels delictes de malversació de cabals públics i d’alta traïció, un delicte que no està emparat per la llei d’amnistia si es demostra un real atac estranger contra l’Estat espanyol.La nova maniobra del jutge d’instrucció del Jutjat 1 de Barcelona arriba després que, pocs dies abans de l’entrada en vigor de l’amnistia, l’Audiència Provincial li ordenés posar fi a les investigacions sobre la trama. Per defugir aquesta ordre –davant de la qual cosa el jutge tenia com a opcions arxivar el cas, enviar-lo a judici o elevar-lo al Suprem si trobava indicis de delicte en Puigdemont–, el magistrat ha optat per obrir una nova peça separada a partir de l’única peça que li queda oberta de la macroinvestigació de Volhov, que tracta de la suposada desviació de fons a entitats afins de l’antiga CDC. Va ser en el marc d’aquesta causa quan es va interceptar una conversa en la qual l’exsecretari de relacions internacionals de CDC Víctor Terradellas parlava amb suposats emissaris del Kremlin de “10.000 soldats russos” per donar suport als independentistes i que Moscou estava també disposada a ajudar-los financerament. En la resolució, el magistrat afirma que a partir d’aquesta investigació “han aconseguit un gran volum de dades que han permès constatar la participació d’altres persones que hauran de ser investigades” per la col·laboració “en l’obtenció d’ajuda financera de la Xina”. Tanmateix, no aporta cap fet delictiu concret ni cap de nou als ja investigats.El jutge inclou Artadi en la causa perquè va assistir a aquestes trobades amb representants russos; Mas, perquè entre els anys 2011 i 2017 la Generalitat va obrir delegacions a l’estranger; i el periodista Porta perquè hauria ofert un compte corrent per rebre diners dels russos. També acusa una altra periodista que va ser traductora de rus de Terradellas.

Gonzalo Boye, al magistrat: “Els psicòtrops són perillosos”

Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, va criticar ahir la decisió del jutge d’instrucció Joaquín Aguirre de demanar al Tribunal Suprem que investigui l’expresident Carles Puigdemont per presumpta traïció en una peça separada sobre l’anomenada trama russa: “Els psicòtrops són perillosos i causen deliris”, va asseverar. D’altra banda, l’expresident Artur Mas va acusar el magistrat de voler “evitar” que li apliquin l’amnistia. “Sembla que es fabrica una causa ex novo per evitar els efectes de la llei d’amnistia, sense més base ni fonament que la pura fabulació”, va lamentar. En aquest mateix sentit es va pronunciar el secretari general de Junts, Jordi Turull, que va assegurar que el jutge Aguirre “només vol revenja sense cap tipus d’escrúpols ni vergonya”. Així, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, confia que s’apliqui l’amnistia en la trama russa del procés perquè la llei és “molt clara”.