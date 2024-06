El ple del Parlament posa en marxa el compte enrere per a la investidura o la repetició electoral

El ple del Parlament celebra aquest dimecres una sessió plenària en la qual el president de la cambra catalana, Josep Rull, activa el compte enrere de dos mesos per investir un nou president de la Generalitat, després que Salvador Illa i Carles Puigdemont hagin demanat més temps per buscar els suports necessaris.EFE/Quique Garcia

El president del Parlament, Josep Rull, ha solemnitzat aquest dimecres davant del ple de la cambra catalana l’activació del compte enrere de dos mesos per investir un nou president de la Generalitat i evitar així una repetició electoral.

Així ho ha fet a l’inici de la sessió plenària convocada en substitució del primer ple d’investidura, davant de l’absència ara per ara de candidats, després de què tant el primer secretari del PSC, Salvador Illa, com l’expresident català Carles Puigdemont (Junts) hagin demanat més temps per obtenir els suports necessaris.

Illa i Puigdemont, doncs, disposen fins el 26 d’agost per aconseguir els vots imprescindibles per a la seua investidura o, altrament, Catalunya es veurà abocada a una repetició electoral a mitjans d’octubre. Rull ha firmat una resolució en la qual constata que, després de la seua ronda de consultes amb els líders parlamentaris, encara no s’ha postulat cap candidat a la investidura, per la qual cosa activa el cronòmetre dels dos mesos, a l’espera que vagin evolucionant les negociacions entre els grups polítics. Aquesta resolució, llegida per Rull davant del ple, representa un "acte equivalent" a una investidura fallida, per la qual cosa a partir d’aquest dimecres, 26 de juny, comencen a comptar els dos mesos per celebrar una investidura.

Rull ha puntualitzat que dos grups -amb referència a PSC i Junts- sí que han expressat la seua "voluntat d’explorar les vies per construir" una majoria suficient per a una investidura. Qui té més opcions per reunir els suports necessaris és Illa, guanyador de les eleccions catalanes del passat 12 de maig amb 42 escons, però per a això ha de convèncer a Comuns i –més complicat encara– a ERC, que condiciona el seu suport a un acord previ per dotar Catalunya d’un "finançament singular". Més remotes són les possibilitats de Puigdemont, que passen només per lligar els vint vots d’ERC, sinó també per convèncer el PSC que s’abstingui, una cosa que els socialistes ja han descartat.