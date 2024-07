El sindicat dels Mossos creu que els fets de Figueres es podien preveure

El secretari general del sindicat dels Mossos d’Esquadra SAP-FEPOL, Pere Garcia, va afirmar ahir que el que va fallar a Figueres, on un grup de persones va destrossar divendres a la nit tres domicilis dels familiars del presumpte autor d’un tiroteig durant la revetlla de Sant Joan a Girona en el qual van morir dos persones, va ser “per la falta de previsió” dels comandaments policials. Garcia va criticar que el conseller d’Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, i el director de la policia, Pere Ferrer, no hagin donat explicacions dels fets, ja que “si 300 persones poden doblegar el cos dels Mossos és que alguna cosa ha fallat”. El secretari va afirmar que “la falta d’autoritat” és evident “de forma flagrant” en cada succés que ocorre a Catalunya i va remarcar que el cos dels Mossos “no es pot veure desbordat de la forma en què s’ha vist” en els successos de Figueres o del barri barceloní del Bon Pastor, on un grup de persones va intentar linxar tres lladres. Garcia va lamentar que els Mossos hagin d’esperar que ocorrin els delictes, ja que la seua tasca hauria de ser prevenir-los en la mesura possible. “S’ha d’actuar abans, hi ha d’haver previsió i planificació”, va reiterar Garcia, que va afegir que era previsible que ocorreguessin successos com els de divendres a Figueres.