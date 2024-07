La ultradreta de Le Pen guanya la primera volta de les eleccions legislatives franceses

El partit d’ultradreta Reagrupament Nacional (RN) de Marine Le Pen va aconseguir ahir una històrica victòria en la primera volta de les eleccions legislatives franceses davant de la qual el president, Emmanuel Macron, així com els líders del centre i l’esquerra, van fer una crida a la unitat per evitar que la formació ultra aconsegueixi la majoria absoluta en la segona volta, les votacions de la qual es faran diumenge vinent.

El partit de Le Pen va aconseguir un 34% dels vots, amb el 63% escrutat al tancament d’aquesta edició, clarament al davant del Nou Front Popular d’esquerres (NFP) i del bloc macronista. El bloqueig de la pàgina web del Ministeri de l’Interior a partir d’aquest punt va impedir l’actualització de les dades oficials. Les estimacions de vot donaven al voltant del 28% al NFP, un 20-22% a la majoria sortint de Macron i entorn del 9-10% a la dreta tradicional d’Els Republicans. Problemes en l’escrutini a part, la gran majoria dels 577 escons que conformen l’Assemblea Nacional gal·la es decidiran en la segona volta. La jornada va estar marcada per l’alta participació, d’un 67,5%, 20 punts superior a la de les legislatives del 2022 (47,51%), fet que la converteix en la primera volta amb més participació des del 1981.El candidat d’ultradreta, Jordan Bardella, va qualificar d’“inapel·lable” la seua victòria i Marine Le Pen va demanar una participació massiva per a la segona volta. Per la seua part, el líder de la formació esquerrana La França Insubmisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, un dels membres del Nou Front Popular, va anunciar que la seua formació retirarà candidats en la segona volta si això ajuda que no surti elegit un candidat de la ultradreta (vegeu els desglossaments).Per la seua part, Macron va fer una crida per formar ràpidament “una àmplia unió clarament democràtica i republicana per a la segona volta”, a fi de frenar la ultradreta. Les paraules de Macron es van interpretar com una consigna perquè els candidats que s’hagin classificat en tercera posició en les diferents circumscripcions es retirin i demanin el vot per evitar el triomf dels de la ultradreta. El primer ministre, Gabriel Attal, va reiterar el missatge de Macron que del que es tracta és d’“impedir que RN tingui una majoria absoluta” amb “el seu projecte funest”. En la mateixa línia, l’expresident socialista François Hollande, cap de l’Estat entre 2012 i 2017, va reclamar “una unió tan àmplia com sigui possible” perquè tots els electors, “més enllà de l’esquerra”, defensin així els valors de la República Francesa i va considerar que Macron “sembla haver-se esvaït”. En canvi, el partit conservador Els Republicans (LR), que ha saltat pels aires a causa de l’aliança amb el RN del seu president, Éric Ciotti, no va voler decantar-se per cap dels blocs i va demanar el vot per als seus candidats o no exercir-lo.

“Ara és el moment de començar amb la recuperació de França”

La líder de la ultradretana Agrupació Nacional, Marine Le Pen, va agrair ahir a la nit els vots i va fer una crida a aconseguir una majoria absoluta en la segona volta. “Necessitem una majoria absoluta. Una participació tan elevada dona una força particular al vot”, va destacar Le Pen. Així, va demanar posar en marxa “la recuperació de França”. “Els demano que s’uneixin a la coalició de llibertat, seguretat i fraternitat. Mobilitza’t perquè guanyi el poble!”, va etzibar. També es va congratular d’“haver esborrat per complet” el bloc que lidera Macron.

“Instrucció senzilla: ni un lloc més per a Agrupació Nacional”

“Les nostres instruccions són senzilles: ni un lloc més per a Agrupació Nacional”, va afirmar Jean-Luc Mélenchon. Tant el líder de La França Insubmisa, com Olivier Faure del Partit Socialista, que són les dos principals formacions del Nou Front Popular d’esquerres, van anunciar ahir mateix que retiraran les seues candidatures en la segona volta en les circumscripcions amb risc de victòria de l’extrema dreta. “Estem davant d’un resultat històric, per primera vegada, l’extrema dreta pot governar”, va lamentar Faure, que amb Mélenchon van cridar a la mobilització.