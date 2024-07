Sis mesos de presó per a un conductor d'autobús drogat

Un jutjat de Reus ha condemnat el conductor d’un autobús escolar per conduir sota l’efecte de les drogues i per cometre diverses infraccions quan portava un grup d’alumnes de França. El jutge li ha imposat sis mesos de presó i d’inhabilitació per exercir la professió i un any sense el permís de conduir. La detenció es va produir divendres. Amb l’excusa d’haver d’utilitzar el lavabo, el van obligar a aturar el vehicle en una àrea de descans, on el va detenir la policia.