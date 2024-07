Orbán demana a Kíiv un alto el foc per negociar la pau

El primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, va suggerir ahir al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, durant la visita oficial a Kíiv que consideri la possibilitat de declarar un alto el foc amb Rússia per iniciar negociacions de pau. La visita d’Orbán a Ucraïna, la primera des de l’inici de la invasió russa, es produeix quan Hongria acaba d’assumir la presidència rotatòria de la UE per als propers sis mesos. Cal veure quins passos farà a partir d’ara Hongria, després d’haver-se negat anteriorment a seguir les polítiques de sancions de la UE contra Rússia a subministrar armament a Ucraïna o hagi entorpit les negociacions d’adhesió de Kíiv al bloc. No obstant, Zelenski va rebutjar la proposta. El portaveu de la Presidència, Igor Zhovkva, va assenyalar que Hongria no és el primer país que parla sobre “escenaris possibles”, però qualsevol solució al conflicte passa per les cimeres de pau organitzades per Ucraïna.

D’altra banda, segons la Unió Internacional de Telecomunicacions, una agència de les Nacions Unides, Rússia s’ha servit de l’enclavament de Kaliningrad, que està ubicat entre Polònia i Lituània, per alterar el servei dels sistemes satel·litaris de països de la Unió Europea.