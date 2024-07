L'ANC convoca una manifestació el 13 de juliol per denunciar el "cop d'estat" dels jutges que no apliquen l'amnistia

Roda de premsa de l'ANC per presentar la manifestació contra la no aplicació de l'amnistia, amb el cartell darrere els membres del Secretariat Nacional.Mariona Puig / ACN

L'ANC ha anunciat la convocatòria d'una manifestació el dissabte 13 de juliol per denunciar el "cop d'estat" dels jutges que no han aplicat la llei d'amnistia. En una roda de premsa l'entitat ha explicat que el dia 13 a les 5 de la tarda es concentraran a la plaça Urquinaona de Barcelona amb el lema 'Desobeïm els jutges. Independència'. La mobilització recorrerà la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume. Allà, l'entitat vol aprofitar per demanar al Govern i als partits independentistes que "s'enfrontin" al govern espanyol i el forcin a oposar-se a "les maniobres d'una judicatura en rebel·lia". Paral·lelament, l'ANC té previst presentar un recurs d'apel·lació contra l'amnistia a policies nacionals investigats per les càrregues de l'1-O.

Durant la roda de premsa el president de l'ANC, Lluís Llach, ha afirmat que l'estat de dret "està tocat de mort" i ha insistit que hi ha "un cop d'estat judicial". A més, ha afirmat que s'està negant la divisió de poders des del moment que "es rectifica potinerament una llei aprovada pel Congrés dels Doputats". Llach també ha remarcat que ara els exiliats són "víctimes d'una judicatura prevaricadora".

Per tot plegat, ha fet una crida als partits independentistes que "donen suport a Pedro Sánchez" i els ha dit que tenen "l'obligació d'enfrontar-s'hi decididament" perquè, al seu torn, ell "s'enfronti a les maniobres d'una judicatura en franca rebel·lia".

Precisament per això l'ANC ha convocat una manifestació per al dia 13 de juliol a les 5 de la tarda. Segons ha explicat Elisenda Romeu, coordinadora de la Comissió de Mobilització de l'ANC, la mobilització té un doble objectiu. Per una banda, volen denunciar el "cop d'estat" que perpetren els jutges que no apliquen l'amnistia; de l'altra, volen exigir a les formacions independentistes que "s'enfrontin" a l'Estat.

Recurs contra l'amnistia a policies

D'altra banda, l'ANC ha assegurat que presentaran un recurs d'apel·lació contra la decisió del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona d'amnistiar els 46 policies nacionals investigats per agredir i lesionar votants independentistes l'1-O. Segons Pilar Rebaque, advocada i membre de la sectorial de persones represaliades de l'ANC, les càrregues es podrien considerar tortures i un atemptat a la integritat moral i, per tant, això vulnera l'article 3 de la Convenció de Drets Humans i no s'hauria de poder amnistiar.

De moment l'entitat està treballant en el recurs, que remarca que pot presentar fins el dia 10 de juliol.

Sobre aquesta qüestió, Romeu també ha carregat contra el Govern de la Generalitat perquè, segons creu, l'executiu "dona suport" a l'amnistia a policies nacionals. Durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu del dimarts, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va assegurat que la llei "s'ha d'aplicar en la seva totalitat", tant en els casos que afecten la "causa general contra l'independentisme" com "en altres derivades", "agradi més o menys".

L'entitat ha assenyalat que la manifestació començarà a la plaça Urquinaona perquè allà s'hi situa una de les sales del TSJC i perquè és "un lloc emblemàtic de la lluita independentista".

Tornada de Puigdemont

Paral·lelament, Llach ha insistit que l'entitat vol estar "preparada" per poder "rebre i acompanyar" l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan torni a Catalunya. El president de l'ANC assegura que Puigdemont, com a institució, "mereix estar ben protegit i benvingut per la gent del país" quan torni de l'exili. "Serem al seu costat i mirarem que arribi en bon estat on ell vulgui arribar", ha dit Llach.