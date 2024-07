Noves rebaixes i exoneracions del TC a condemnats del cas dels ERO

El Constitucional va exonerar ahir de la malversació els exconsellers de la Junta d’Andalusia Francisco Vallejo (Innovació) i Carmen Martínez Aguayo (Hisenda) i l’exviceconseller Jesús María Rodríguez i ha ordenat a l’Audiència de Sevilla que rebaixi la pena a l’exconseller d’Ocupació Antonio Fernández pel cas dels ERO d’Andalusia.

Fonts jurídiques van informar que el ple va prendre totes aquestes decisions amb els 7 vots a favor de la majoria progressista davant dels 4 vots en contra de la minoria conservadora, tal com ha succeït fins ara amb tots els recursos pels ERO, tret del de l’exconseller d’Ocupació José Antonio Viera, que va ser inadmès.Les sentències estimen parcialment els quatre recursos d’empara, de manera que s’anul·len les seues condemnes perquè l’Audiència de Sevilla en dicti unes de noves amb els fets que delimita el Constitucional, que elimina gairebé en totalitat la prevaricació a tots ells i esborra completament la malversació tres dels condemnats.En síntesi, aplica els mateixos arguments que en les sentències anteriors dels ERO: que l’elaboració dels avantprojectes i la seua aprovació com a projectes de llei no constitueix prevaricació; que a partir del 2002 s’actuava conforme a la cobertura de la Llei de Pressupostos aprovada pel Parlament andalús i que no és el mateix gestionar els ajuts a la conselleria d’Ocupació que aprovar les partides pressupostàries.Amb aquestes interlocutòries, tan sols queden pendents de resoldre cinc recursos, entre els quals els dos més mediàtics que el tribunal va deixar per al dia 16 del juliol, els dels expresidents de la Junta Manuel Chaves i José Antonio Griñán, que previsiblement es veuran beneficiats per la doctrina del tribunal amb aquestes decisions.Després d’això, l’Audiència de Sevilla va acordar ahir la posada en llibertat de Vallejo i Martínez Aguayo.Aquestes decisions del TC han revifat la baralla política en tant que el PSOE andalús té la intenció de presentar una denúncia per calúmnies contra el PP i Vox a més de per un presumpte delicte d’odi a aquesta segona formació per les seues declaracions sobre aquest cas.