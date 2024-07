PSOE i PP posen en marxa la renovació del CGPJ entre retrets

El ple del Congrés va aprovar ahir amb la suma de vots del PP i del PSOE començar la tramitació urgent de la llei que reformarà el Consell General el Poder Judicial (CGPJ) encara que amb les crítiques de la resta de partits, que no van votar, ho van fer en contra o es van abstenir. Tots, des de la dreta fins a l’esquerra, van arremetre contra el pacte bé al no aprofundir en una reforma del Poder Judicial o, en el cas de Vox, perquè el bipartidisme es “reparteixi” els jutges. I és que a partir d’avui la proposició de llei, que insta els nous membres del CGPJ pactats pels dos grans partits a proposar un nou sistema d’elecció en el termini de sis mesos, es tramitarà de forma urgent per ser aprovada definitivament al Senat el 31 de juliol. A més, socialistes i populars rebutjaran esmenes.

Malgrat que per primera vegada els dos grans partits han aconseguit unir les seues forces, el debat va transcórrer amb tensió entre ambdós i mentre el PP instava el PSOE a complir la proposta que arribi del CGPJ, els socialistes li retreien els cinc anys d’incompliment de la Constitució. El portaveu del PSOE, Patxi López, va retreure al líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, les seues recents crítiques al Tribunal Constitucional. Minuts abans, el portaveu del PP, Miguel Tellado va defensar que el pacte posi límit al “populisme” del president Pedro Sánchez, que va acusar de perseguir un poder sense límits.Sumar es va abstenir en la votació, malgrat que hauria participat en la negociació d’una llei que creu que “frustra una renovació imprescindible”.Per la seua part, els socis habituals de l’Executiu, Junts, ERC, Bildu, PNB, Podem i BNG, van mostrar el seu enuig per un pacte que consideren antinatural, ja que advocaven per una reforma acordada amb els socis progressistes. Una de les més dura va ser la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que va acusar el PSOE de permetre que els jutges continuïn “fent i desfent” i no acabar amb la “màfia” en la Justícia. “Dos partits d’Estat perquè ho diuen ells, que han jugat a odiar-se durant més de 40 anys, es posen d’acord. Per a les seues coses del menjar no s’odien”, va ironitzar el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián.