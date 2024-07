Condemnat a 35 anys per la “brutal” violació d'una menor a Igualada

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 35 anys de presó Brian Raimundo C. per la “salvatge” violació d’una menor de 16 anys, a la qual després d’agredir brutalment en un polígon d’Igualada va abandonar semiinconscient convençut que moriria, la matinada de l’1 de novembre del 2021. En la seua sentència, la secció desena de l’Audiència imposa 20 anys de presó per un delicte d’intent d’assassinat amb traïdoria i acarnissament i uns altres 15 anys per un de consumat d’agressió sexual, en els dos casos amb l’agreujant de gènere. A més l’obliga a indemnitzar la víctima amb 332.727 euros i li imposa 10 anys de llibertat vigilada. El jove, que tenia 21 anys en el moment dels fets i que va ser condemnat per intentar violar la seua germana petita quan era menor, roman a la presó provisional des que va ser arrestat l’abril del 2022. La sentència especifica que “les penes de presó imposades” hauran de ser complertes en la seua totalitat a Espanya i “seran substituïdes per l’expulsió del penat [de nacionalitat boliviana] si, anteriorment al seu total compliment, accedeix al tercer grau o la llibertat condicional. I és que el jurat posa èmfasi en l’“elevada probabilitat de reincidència”, tal com es desprèn del perfil criminològic del reu, que es defineix com “un agressor sexual amb tendències homicides”.

La sentència afirma que la jove, que va ser atacada sorprenentment pel condemnat quan tornava a casa després d’anar a una discoteca, va patir una “tortura” que va durar 20 minuts i durant la qual, a més de ser violada, va rebre cops de què no va poder defensar-se al trobar-se semiinconscient, i amb què l’autor buscava el mal més gran possible. Així mateix, destaca el patró misogin de la seua brutal agressió, ja que afirma que va reproduir “un patró de conducta violenta, vexatòria i humiliant” amb les dones, “exterioritzant i imposant una situació de dominació o subjugació pel mer fet de pertànyer al gènere femení”. Aquest patró, diu, es reflecteix també en el fet que va desplegar “una violència desmesurada amb aquelles parts del seu cos més representatives de la sexualitat femenina”, a més d’abandonar la jove moribunda i nua.