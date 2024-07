El Tribunal Suprem també arxiva la causa de Tsunami Democràtic contra Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg

detail.info.publicated acn

La magistrada del Tribunal Suprem Susana Polo, instructora del 'cas Tsunami', ha acordat el sobreseïment provisional i arxivament de la causa en què s'investiga per terrorisme l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg, tots dos diputats al Parlament. En una interlocutòria, notificada aquest dimarts, la jutgessa explica que pren aquesta decisió després de la resolució de la sala penal de l'Audiència Nacional que aquest dilluns va declarar invàlides les diligències acordades pel magistrat Manuel García-Castellón, des de finals de juliol del 2021 per haver dictat fora de termini la pròrroga de la causa. La resolució es pot recórrer en un termini de tres o cinc dies.

Aquest pronunciament de la sala va originar que el magistrat instructor arxivés posteriorment el procediment respecte a les deu persones investigades a l'Audiència Nacional. La magistrada assenyala que abans del 29 de juliol de 2021, que és el límit temporal per haver realitzat diligències d’investigació, segons l’acordat per l'Audiència Nacional, “no es va dur a terme cap investigació de la causa determinant de la participació dels investigats en els fets que se li imputen, com es desprèn de la interlocutòria d'arxivament dictada per l'instructor, en què consta que no s'havia acordat ni pres declaració a cap dels investigats, i tampoc ha tingut lloc la dels aforats a la present causa, que impedeix que les actuacions puguin continuar pels tràmits del procediment abreujat”. Per tant, de conformitat amb la llei processal, la magistrada acorda el sobreseïment provisional i l'arxivament de les actuacions per als dos aforats.