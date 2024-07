Kíiv disposarà dels caces F-16 promesos aquest mateix estiu

El secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, va manifestar ahir en la cimera de l’OTAN que se celebra a Washington que la transferència de caces F-16 per a Ucraïna està en marxa i culminarà aquest estiu, i va destacar els esforços de l’Aliança per “ajudar un país aspirant a unir-se”.

Blinken va anunciar que aquests caces, de fabricació nord-americana i donats per Dinamarca i els Països Baixos, “volaran al cel d’Ucraïna aquest estiu”, a la qual cosa el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va respondre ràpidament amb un agraïment al seu compte a la xarxa X. Ahir mateix, el primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store, va anunciar que el seu país entregarà a Ucraïna sis d’aquests avions de combat.La Casa Blanca va confirmar en un comunicat el subministrament d’aquests caces amb suport dels EUA, malgrat que no va donar més detalls “per assumptes de seguretat”, i va afegir que Bèlgica i Noruega també s’han “compromès a donar més caces” d’aquest tipus a Ucraïna.A més, ahir es va saber que EUA i cinc governs europeus –tots membres de l’OTAN– van anunciar que enviaran sistemes de defensa antiaèria Patriot a Ucraïna després de l’última onada d’atacs russos que durant la jornada de dilluns van deixar prop de quaranta morts i 170 ferits.Per una altra banda, el secretari general de l’Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, va afirmar que si es produeix un nou alto el foc a Ucraïna el país s’hauria d’incorporar a l’Aliança Atlàntica per evitar noves agressions de Rússia.Stoltenberg va confiar a més a acordar durant la cimera un “paquet substancial” d’ajuda militar a Ucraïna. En concret, va parlar d’oferir assistència en seguretat i entrenament militar, un compromís a llarg termini de “suport sostingut”, nous anuncis per a l’enviament “immediat” de material, incloses defenses aèries, així com la firma d’acords bilaterals.En contrapunt, el ministre d’Exteriors d’Hongria, Péter Szijjártó, va assegurar que una futura adhesió d’Ucraïna a l’Aliança Atlàntica “no és realista” i que a més implicaria una “amenaça de guerra” amb Rússia.