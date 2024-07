Aragonès demana avançar al referèndum després de l'amnistia

El president del Govern i la vicepresidenta en funcions, Pere Aragonès i Laura Vilagrà, van rebre ahir la secretària general d’ERC, Marta Rovira; el diputat d’Esquerra al Parlament Ruben Wagensberg i el vicepresident d’Òmnium, Oleguer Serra, al Palau de la Generalitat, quatre dies després que tornessin a Catalunya.

Aragonès va afirmar que la tornada dels “exiliats a Suïssa per la causa de Tsunami” és una “victòria de país” i que ha de ser també un “punt d’“inflexió” per avançar cap al referèndum. El president va destacar que aquesta legislatura “s’ha posat fi a la repressió”. Encara que estava previst que assistissin a l’acte el periodista Jesús Rodríguez i l’activista Josep Campmajó, finalment es van absentar.Aragonès va reivindicar també que l’aplicació de la llei d’amnistia culmini amb l’arxivament definitiu de totes les causes pendents, el final de les inhabilitacions i la tornada de l’expresident Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.En la seua intervenció, Rovira va defensar poder parlar d’un referèndum a Catalunya i va agrair la tasca del Govern de “fer asseure’s el Govern central en una taula per assumir la resolució democràtica del conflicte polític i haver-ho fet en solitud massa vegades i de forma incomprensible”.

Per la seua part, Serra i Wagensberg van insistir a destacar que malgrat que conceben la seua tornada com “una victòria” aquesta no és completa perquè encara queden “represaliats” que no han pogut tornar, com Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.