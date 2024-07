Derogar delictes contra la Corona i reparar si hi ha arxivament judicial

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, presentarà avui el seu anomenat pla de regeneració democràtica i ahir Sumar va anunciar un pacte amb el PSOE que inclouria, entre altres mesures, la derogació de delictes contra la Corona o reparacions després d’arxivaments judicials. La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va avançar des de Brussel·les l’acord entre el PSOE i Sumar per derogar la denominada llei mordassa, aprovada pel Govern del PP de Mariano Rajoy, en el marc de les mesures de regeneració democràtica, malgrat que hores després tant des del PSOE com de la mateixa formació de la ministra van rebaixar l’abast dels canvis. Fonts de la part socialista de l’Executiu van subratllar que no pot parlar-se d’una derogació de la llei, ja que això es tracta d’una negociació a part amb els grups, sinó d’una reforma del Codi Penal que sí que afecta un aspecte molt concret com és el de les infraccions recollides a l’article 36 d’aquesta norma, perquè deixi de ser-ho la presa o difusió d’imatges de policies en manifestacions.

Sánchez presentarà avui al Congrés les línies generals del seu pla i, encara que desitja que inclogui canvis legals sobre llibertat d’expressió i mitjans de comunicació, no proposarà res tancat a l’espera de negociar amb els grups parlamentaris. El Govern de l’Estat va subratllar que està obert a debatre amb els partits les mesures del pla que presenti Sánchez i, per això, únicament exposarà el que denominen “l’esquelet” d’aquestes per concretar-les després de l’estiu.

Sumar, tanmateix, va anunciar que el paquet de mesures de regeneració democràtica que ha pactat amb el PSOE inclou una modificació legal per reparar públicament aquelles persones investigades judicialment els casos de les quals no acaben en judici i generen un desprestigi per a l’afectat. Yolanda Díaz va afegir que també s’ha pactat amb la part socialista del Govern una llei “que impedirà que els qui practicant pseudoperiodisme vulnerin els codis deontològics en la professió del periodisme accedeixin a subvencions i finançament públic”. L’acord de Sumar amb el PSOE inclouria reformar el Codi Penal per suprimir els denominats delictes d’opinió, com les ofenses contra els sentiments religiosos i les injúries al rei i a les altes institucions de l’Estat.