Què s'ha de canviar a la llei Mordassa?

Només els articles que donen impunitat als policies per multar ciutadans que no han comès cap delicte.

Quins articles són?

Els que faculten els policies per imposar sancions d'un mínim de 600 euros als ciutadans que els desobeeixin (quan la desobediència no sigui delicte) o els faltin al respecte.

Això té alguna cosa a veure amb el delicte d'injúries, que és l'única cosa de la llei que es canviarà, segons ha dit la portaveu del Govern, Pilar Alegría?

El que ha dit la portaveu del Govern és una bestiesa. El delicte d'injúries fa 150 anys que és al Codi Penal. Ja estava fa 3.500 anys en el Codi d'Hammurabi amb què aquest rei de Babilònia va conquerir i regnar a l'antiga Mesopotàmia. Mai no ha estat a la llei Mordassa ni hi pot estar.

Perquè només el poden aplicar els jutges?

Efectivament. La llei Mordassa no contempla delictes. Només sancions administratives tramitades per policies, instruïdes per altres policies i imposades per l'autoritat governativa, que sempre és més partidària de creure la versió del policia abans que la del ciutadà.

Però es poden recórrer a la justícia?

Sí, per la via contenciosa-administrativa, però els tràmits són lents i cars.

Quina és la principal conseqüència de la impunitat policial a l'hora de posar multes?

La limitació en l'exercici de drets fonamentals com el de manifestació, el de moviment o el de protesta, és a dir, la pèrdua de qualitat democràtica.