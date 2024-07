El PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes, segons el baròmetre del CEO

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El PSC s'imposaria a les eleccions al Parlament amb entre 39 i 45 escons, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del 2024, presentat aquest dijous. Junts seria la segona força, amb entre 31 i 36, per davant d'ERC (19-24) i el PP (13-18). Vox se situaria cinquena, amb entre 7 i 11 escons, i els comuns serien sisens (5-8). La CUP (1-6) i Aliança Catalana (1-4) també aconseguirien representació. Així, un possible tripartit encapçalat pels socialistes, i també amb ERC i els comuns, podria repetir la majoria absoluta (63-77), tal com van aconseguir per la mínima el 12-M. Per contra, l'independentisme sense AC no hi arribaria (51-66). El baròmetre es va fer entre el 10 de juny i el 8 de juliol amb 2.000 enquestes.