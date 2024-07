El jutge del 'cas Begoña' cita com a investigat l'empresari Barrabés

El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit citar el proper 29 de juliol com a investigat l’empresari Juan Carlos Barrabés en la causa oberta contra Begoña Gómez, esposa del president del Govern central, Pedro Sánchez, per suposats delictes de tràfic d’influències i corrupció en els negocis.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid adopta aquesta decisió després que Barrabés prestés declaració com a testimoni dilluns passat i admetés que es va reunir amb Gómez “quatre o cinc” vegades a Moncloa i que en dos d’aquestes cites va estar present el cap de l’Executiu. Després d’aquesta declaració, que es va realitzar per videoconferència a causa de l’estat de salut de Barrabés, les acusacions van sol·licitar al jutge que canviés la seua condició de testimoni a investigat i el cités de nou. Peinado ha acceptat la petició i ha citat de nou l’empresari, les relacions del qual amb Gómez investiga en aquesta causa. En la denúncia que va provocar l’obertura de la causa, Manos Limpias acusava Gómez d’haver actuat “prevalent-se del seu estatus” com a esposa del president del Govern i d’haver “avalat per carta de recomanació amb la seua firma empresaris que es presentaven a licitacions públiques”. I asseguren que un dels empresaris “beneficiats per aquestes recomanacions” era Barrabés, i que se li haurien adjudicat licitacions públiques per valor de 10 milions d’euros.Begoña Gómez es va acollir divendres al seu dret a no declarar en la seua segona citació davant del jutge al no veure “garanties” en el cas.

PSOE i PP es retreuen els seus casos de corrupció

PSOE i PP van tornar ahir a retreure’s els casos de corrupció que escatxiguen o han escatxigat els dos principals partits del Congrés dels Diputats. La secretària del PP, Cuca Gamarra, va sol·licitar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que “escrigui la tercera carta, la de la seua dimissió, i convoqui eleccions”, considerant que l’Executiu és en “error multiorgànic” per la “corrupció que assetja Sánchez”. Gamarra va carregar contra el president per les investigacions entorn de la seua esposa, Begoña Gómez, afirmant que la política d’emprenedoria del PSOE es basa en el “tràfic d’influències” i també pel cas dels ERO d’Andalusia, després que aquesta setmana el Tribunal Constitucional hagi admès el recurs d’empara de diversos condemnats. “Els diners públics no van anar als parats andalusos, sinó a comprar droga i a pagar a dones prostituïdes”, va asseverar Gamarra.Les seues paraules van ser contestades per la ministra de Ciència, Diana Morant, que va afirmar que el Partit Popular “potser pugui donar cursos” sobre corrupció, “però no lliçons”. Morant va recordar que en els propers cinc anys el PP “ha d’acudir als jutjats per casos de corrupció en més de 28 ocasions” i va asseverar que “el PP és per si mateix un cas de corrupció”.