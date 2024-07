Igualtat cessa la directora de l'Institut de les Dones

El Govern de l’Estat va cessar ahir la directora de l’Institut de les Dones, Isabel García, després de la polèmica sobre els contractes que ella i la seua parella haurien obtingut de municipis del PSOE per gestionar els Punts Violeta. En concret, García hauria rebut almenys 64 contractes públics d’ajuntaments governats pels socialistes i, amb aquestes adjudicacions hauria facturat al voltant de 250.000 euros amb les empreses que comparteix amb la seua dona, Elisabeth García, exassessora del PSOE al Senat. La gestió de García al capdavant de l’Institut de les Dones no ha arribat a set mesos i ha estat plena de polèmiques: per les seues opinions sobre la llei trans, primer, i per les activitats empresarials juntament amb la seua dona, després. PP, Podem i fins i tot Sumar, soci del PSOE a l’Executiu de coalició, n’havien exigit la destitució. Després de saltar l’escàndol dels punts lila la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, li va exigir explicacions. García va defensar que complia “escrupolosament” la legalitat i que no entrava en conflicte d’interessos amb el seu càrrec. El Consell de Ministres va nomenar ahir mateix la sociòloga feminista Cristina Hernández com la seua substituta.

Demanen processar el germà de Ximo Puig per estafa i falsedat

■ La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutjat el processament de Francis Puig, germà de l’expresident de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, per la presumpta comissió dels delictes de falsedat documental i estafa en l’obtenció de subvencions per a empreses de comunicació. La causa –en la qual es demana imputar també Juan Enrique Adell Bover– se centra en els ajuts concedits per la Generalitat valenciana i la de Catalunya a les empreses Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL i Canal Maestrat. En l’escrit dirigit al Jutjat d’Instrucció número 4 de València, el Ministeri Públic precisa que les quantitats per a una de les empreses ascendeix a 110.691,97 euros durant el període 2015-2018.