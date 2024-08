“La querella contra Peinado és perquè s'han atropellat drets”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va defensar ahir que la querella que ha presentat contra el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga la seua esposa, Begoña Gómez, busca defensar la “dignitat” de la “institució de la Presidència” i els “drets” que, segons va dir, s’han “atropellat” . En la roda de premsa que va oferir ahir al Palau de la Moncloa, va recalcar que el que ha fet l’Advocacia de l’Estat amb la interposició d’aquesta querella ha estat, a més, defensar “la separació de poders”. Sánchez va presentar aquesta querella just després que Peinado acudís dimarts a la Moncloa a prendre-li declaració com a testimoni després de rebutjar que pogués declarar per escrit com havia sol·licitat. El cap de l’Executiu es va acollir al seu dret a no declarar contra la seua cònjuge.

Per a Sánchez, es va viure “un muntatge” i va ser “absolutament patètic i vergonyós” veure “les associacions ultradretanes barallar-se per veure qui entrava” al seu testifical. Per decisió del jutge només va poder fer-ho la lletrada de Vox Marta Castro. “La democràcia espanyola és, afortunadament, molt millor que això”, va etzibar el president.Amb tot, es va mostrar convençut que “el temps posarà les coses al seu lloc” i va ressaltar que “el Govern està pel que és important”. “Nosaltres governem i altres que continuïn fabulant”, va dir.Preguntat sobre si, al marge del procés judicial, pensa donar explicacions polítiques i detallar si va tenir coneixement de les reunions que la seua esposa va mantenir a la Moncloa, si ell va participar en alguna o si va tenir coneixement de les declaracions d’interès que ella hauria redactat per a empreses que optaven a concursos públics, va contestar que no té “gaire més a afegir”, va insistir que és un “no-cas” i va dir que ja ha donat “prou explicacions” polítiques al Congrés.Finalment, va restar importància a les querelles que Vox va presentar ahir contra ell mateix i contra el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ja que, segons va dir, aquest partit no ha fet altra cosa que “judicialitzar la política i polititzar la Justícia” des que va irrompre a l’escenari polític. “No sé quantes querelles portem ja des que soc president del Govern. A veure, si per a Vox soc un dictador, no paro de donar cops d’Estat, Espanya es trenca, s’enfonsa i estem camí de ser no sé quin país llatinoamericà..., doncs esclar, així els va”, va concloure.