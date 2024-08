Més retards a l'obra del metro de Barcelona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha retardat en almenys dos anys més l’entrada en servei del tram central de la línia L9 del metro de Barcelona, entre les estacions de Mandri i Lesseps, i ha previst que quedin enllaçades l’estiu del 2026. El desgast a la tuneladora encarregada de perforar el túnel, que ja ha arribat a la futura estació de Mandri, obliga a interrompre la seua activitat, de nou, per canviar la roda de tall, la peça encarregada d’excavar el terreny, que està molt danyada per les dificultats de l’operació. Es preveu que les tasques de reparació de la tuneladora puguin durar catorze mesos.

La màquina ha de perforar encara 1,6 quilòmetres i arribar a Lesseps. El treball executat fins ara (2,6 quilòmetres excavats entre Manuel Girona i Mandri) ha erosionat la maquinària i, segons el departament de Territori, “el més convenient” és canviar la roda de tall, perquè a partir d’ara necessitarà “més pressió” per treballar sota terra.Aquestes reparacions, així com la incorporació d’altres materials, costaran uns 12 milions d’euros, segons fonts del departament, que detallen que, durant aquests més de dos anys de treballs, s’ha trobat un 80 per cent de granit i un 20 per cent de pissarra, un material que ha estat “més abrasiu” del que estava previst. Una vegada represa la perforació, es preveu que es necessitarà un any perquè el túnel de l’L9 arribi fins a l’estació de Lesseps.Les obres al metro de Barcelona acumulen ja més d’una dècada de retard. Concretament, l’L9 va començar a construir-se l’any 2002 i, després d’anys de retards, la crisi econòmica va frenar en sec tot el projecte. No obstant, l’any 2020 es va decidir reprendre la construcció pendent del tram central entre la Sagrera i Zona Universitària, i les obres es van iniciar el juny del 2022.