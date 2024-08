Sánchez celebra la investidura d'Illa: "Catalunya guanya, Espanya avança"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, durant l'acte de precampanya per les eleccions europees.Lluís Sibils / ACN

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest dijous l'elecció del líder del PSC, Salvador Illa, com a 133è president de la Generalitat de Catalunya. "Hem treballat junts en les circumstàncies més adverses. Sé del teu amor per Catalunya. Conec la teva temprança, el teu sentit comú i la teva capacitat de treball. Justament el que necessita Catalunya. Seràs un gran president", ha escrit el líder del PSOE a 'X' quan ha acabat la votació. "Catalunya guanya, Espanya avança. Enhorabona", ha reblat. Illa ha sigut investit amb els vots del PSC, ERC i els comuns en una jornada atípica marcada pel retorn, i posterior desaparició de Carles Puigdemont, qui finalment no ha participat en el debat d'investidura celebrat al Parlament.