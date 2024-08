Mur humà, barret i una cadira de rodes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes maniobres de distracció planificades al detall, a l’empara del multitudinari acte de “benvinguda” que Junts i les entitats sobiranistes van organitzar per rebre Carles Puigdemont van ser claus en la seua fugida. Sense pistes d’intel·ligència, els agents de paisà desplegats a la zona de l’Arc de Triomf el van veure en el mateix instant que la resta de ciutadans que seguien l’acte per televisió. Envoltat en tot moment pels seus seguidors, Puigdemont va pujar a l’escenari –el backstage del qual estava protegit per unes tanques amarrades amb brides–i va dirigir un breu discurs.

Quan va acabar, va abandonar ràpidament la tarima al costat de Jordi Turull i al seu advocat Gonzalo Boye i es va endinsar en la comitiva de càrrecs, que aquell dia havien renunciat a l’escorta, que avançava cap al Parlament. Els agents de la Comissaria d’Informació desplegats a la zona de paisà van intentar atansar-s’hi, però “una massa de persones va configurar un mur” que els va barrar el pas segons el cap dels Mossos, Eduard Sallent. Puigdemont va aprofitar per fer-se colar-se cap a una carpa pròxima muntada amb motiu de l’acte, on ell i Turull es van col·locar un barret de palla, idèntic al que utilitzaven els membres de l’organització. Amb rapidesa van pujar a un turisme de color blanc –propietat d’un mosso que va ser detingut– que portava una cadira de rodes sobre el seient del copilot, visible des de fora, amb la qual cosa podia passar per un cotxe de discapacitat amb permís per estacionar en una zona privilegiada. Va emprendre la fugida a tota velocitat perseguit pels Mossos. Al girar pel passeig Circumval·lació, un semàfor en roig va barrar el pas al vehicle policial i va donar a l’expresident minuts d’avantatge claus per assegurar-se la fugida, en una zona propera a les rondes que permeten creuar Barcelona a tota velocitat.