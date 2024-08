Autovia a Balaguer i modernització de l'Urgell, claus en l'agenda del PSC a Lleida

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

Salvador Illa i el seu número u a Lleida, Òscar Ordeig (que avui prendrà possessió com a conseller d’Agricultura), es van pronunciar durant la campanya electoral obertament a favor de culminar l’autovia de la C-13 de Lleida a Balaguer, que ara només compta amb un tram desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca. En els últims anys, la Generalitat havia estudiat construir un tercer carril malgrat la reivindicació unànime del territori d’optar pels quatre. Aquest és un dels projectes compromesos pels socialistes a Lleida, però n’hi ha més. El de més pes i més complexitat és probablement la modernització del canal d’Urgell, valorada en uns mil milions d’euros. Illa i Ordeig han visitat la Casa Canal en diverses ocasions i s’han mostrat partidaris de desencallar-lo malgrat les dificultats: “No es poden invertir en un any ni dos [mil milions d’euros], però cal començar i ha de fer-se des de la filosofia de la col·laboració entre administracions i amb els regants i amb les empreses que l’han de construir”, va assenyalar Illa en una entrevista a SEGRE com a candidat el mes de maig passat.

La gestió de l’aigua i de la sequera és també un dels cavalls de batalla del nou president, que fins ara ha descartat sempre un transvasament des de Lleida a l’àrea metropolitana. Per pal·liar el dèficit d’aigua aposta per “les dessalinitzadores de Tordera i Cunit; una planta de regeneració d’aigua al Besòs i la modernització del reg”.En infraestructures, l’Eix Pirinenc (N-260), la millora de la carretera de Vielha (A-14 i N-230) i, especialment, el desplegament de Rodalies Lleida formen part també de la cartera de compromisos del PSC a Ponent. En aquest sentit, un acord entre el Govern central (PSOE) i la Generalitat d’ERC va comprometre per a l’Eix Pirinenc 260 milions d’euros que s’havien d’invertir per encàrrec de serveis, una cosa encara pendent. Ordeig va acusar el Govern aleshores de retardar l’elecció d’un tram pel qual començar fins que acabés un procés electoral.

Desbloquejar projectes d’energia renovable

Els socialistes coincideixen que Lleida i Catalunya són a la cua en el desplegament d’infraestructures d’energia renovable i que els projectes han de desencallar-se. Pel que fa a la manera de fer-ho: “És qüestió de prendre decisions escoltant”, va assegurar l’ara president en campanya.

Oposició a la MAT del Pallars i la del Segrià

L’acord entre PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa inclou el compromís del nou Govern per oposar-se “als projectes privats de les línies elèctriques d’evacuació de molt alta tensió (MAT)” del Pallars i la que travessa el Segrià i les Garrigues, a més de la de Valmuel (Terol) a Begues.

Pacificar el camp arran de la Revolta Pagesa

A començaments d’any, l’alçament dels agricultors francesos va inspirar un moviment a l’altre costat de la frontera que a Catalunya es va batejar com Revolta Pagesa. Denunciaven una burocràcia excessiva, competència deslleial fora de la UE i preus molt baixos, a més de retards en els ajuts.