Els ultres israelians aguditzen la crisi al Pròxim Orient

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 1.400 colons jueus van irrompre durant el matí d’ahir a l’Esplanada de les Mesquites de Jerusalem, on es troba la mesquita d’Al-Aqsa, el tercer lloc més sagrat de l’islam, atiant un conflicte regional que amenaça de tirar per terra les negociacions per a un alto el foc a Gaza. En un d’aquests grups va estar present el ministre israelià de Seguretat Nacional, l’ultradretà i colon Itamar Ben-Gvir.

El seu accés es va donar amb motiu de la festivitat jueva del Tisha b’Av, un dia solemne de commemoració de la destrucció del Primer i Segon Temple, fa 2.000 anys.

Militars israelians han utilitzat civils palestins com a escuts humans a la Franja de Gaza

Qatar, un dels principals mediadors, va advertir que la irrupció dels colons posa en risc els esforços que s’estan realitzant per revifar les negociacions per a un alto el foc, en dubte des de la mort del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, en un atac a Teheran atribuït a Israel.D’altra banda, les autoritats de l’Iran van rebutjar els intents d’alguns líders europeus de mediar i van apel·lar al seu “dret a colpejar” Israel en resposta a l’atac perpetrat contra Teheran.Israel compleix així dotze dies en “alerta” davant d’un possible atac a gran escala per part de l’Iran i el grup xiïta libanès Hezbollah, mentre la comunitat internacional –que no ha aconseguit concretar un cessament del foc en la guerra a Gaza– batalla per frenar una escalada pitjor al Pròxim Orient. El portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, va assegurar que els EUA estan “preparats” per “al que podria ser un conjunt significatiu d’atacs” al Pròxim Orient per part de l’Iran i de Hezbollah.D’altra banda, el diari israelià Haaretz va publicar que membres de les Forces de Defensa d’Israel (FDI) han estat utilitzant civils palestins per escorcollar túnels i edificis durant les seues operacions a la Franja de Gaza. “És millor que explotin ells i no els soldats”, ha estat la justificació que han rebut els militars dels seus alts caps.