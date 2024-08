Un “error administratiu” deixa fora del cos de Mossos d’Esquadra 25 policies ja formats

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat CCOO exposa en un comunicat que 25 agents que ja havien aprovat tant la fase d’oposició com la formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) han quedat fora del Cos de Mossos d’Esquadra per un “error administratiu” en el càlcul del nombre de policies aprovats en l’últim curs. Els aspirants, que formen part d'una convocatòria d’oposició de 850 places, no han pogut ingressar a la promoció que comença el setembre, expliquen des del sector de Mossos de CCOO. Aquest és un dels primers temes que vol abordar la nova titular d'Interior, Núria Parlon, quan s'hagi nomenat el secretari general de la conselleria –s'espera que sigui a finals d'agost en la reunió del Consell Executiu–, segons fonts del departament a l’ACN.

CCOO no entén com s’ha arribat a aquesta situació ni què ha fallat, “ja sigui a la Prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra, a la Subdirecció General de Recursos Humans o al mateix ISPC”, i apunta que el problema és que no van tenir en compte “les places de policies locals que ja havien aprovat l’escola de policia i que estan exempts de realitzar la fase de formació acadèmica" per incorporar-se als Mossos.

El sindicat adverteix que aquest error suposa perdre 25 policies “formats i preparats per incorporar-se a comissaries en ciutats com Barcelona, Sabadell, Badalona o Santa Coloma de Gramenet”, poblacions que destaca perquè tenen “una gran necessitat d’efectius”. El sector de Mossos de CCOO afegeix que aquesta situació és un “luxe que el cos no es pot permetre”. També lamenta que aquests policies es troben ara sense feina, amb l’impacte que això suposa per a ells i les famílies, i fins i tot acusa els responsables d’aquest procés de “jugar amb la vida” d’aquestes persones.

El Sector de Mossos de CCOO diu que estudiaran les bases de l’oposició i que posaran els “mitjans necessaris” per resoldre el problema. El sindicat insta el Departament d’Interior, que des de fa uns dies es troba dirigit per la consellera Parlon després d’agafar el relleu de Joan Ignasi Elena, “a fer tot el possible” per solucionar la situació. La propera reunió del Consell Executiu del Govern serà a finals d'agost i allà es preveu que es nomeni el nou secretari general d'Interior.