Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove va ser apunyalat en ple carrer dijous al Vendrell i va haver de ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, encara que no es tem per la seua vida. Els fets van passar cap a les 21.00 hores, quan la víctima i dos joves més es van enfrontar al carrer Josep Maria de Sagarra. Un atacant va envestir el jove i el segon agressor va aprofitar per apunyalar-lo repetides vegades i fugir ràpidament.